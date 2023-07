El espacio de La 2 ‘A este paso (no) estrenamos’ ha sido seleccionado por el grupo de expertos en formatos de la UER (EBU) para ser presentado durante la sesión Formats Showcase el 28 de septiembre. Este grupo de expertos internacionales tiene como función reconocer y mostrar los formatos televisivos más innovadores.

La selección implica hacer una exposición al grupo de expertos durante el Foro de Formatos que tendrá lugar el 28 de septiembre en la sede de la UER en Ginebra.

En ‘A este paso no estrenamos’, estrenado en abril en La 2 y producido por RTVE en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia), un grupo de 30 famosos cuyas profesiones no tenían que ver con la escena se enfrentaron a los mejores textos del teatro español. En este reto tenían como mentores a tres profesionales consagrados para enseñarles las claves de la interpretación, en una experiencia en la que no competían entre ellos.

Cristina Castaño, Inma Cuevas y Ángel Ruiz fueron los maestros que guiaron a los aprendices y les transmitieron sus conocimientos y su pasión por la interpretación y el teatro. Juanma Iturriaga, Mariló Montero, Joana Pastrana, Arkano, Adriana Abenia, Esperansa Grasia, Espido Freire, Eduardo Navarrete o Andrés Salado fueron algunos de los valientes que se subieron al escenario por primera vez en esta aventura, que se desarrolló en el emblemático Corral de Comedias de Alcalá de Henares.