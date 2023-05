POP ON FIRE vuelve este viernes a Las noches del Monumental

El grupo Pop On Fire, formado por las cantantes Alla Zaikina, Estefanía García, Ciara Thornton y Elvira Padrino y cuatro instrumentistas de reconocido prestigio, regresa este viernes a Las noches del Monumental con un concierto lleno de conocidas baladas y temas legendarios del Pop internacional. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2 el 2 de junio de 2023.

El grupo Pop On Fire explica el objetivo de este espectáculo: “Un concierto donde te vibrará el corazón en la primera parte con hermosas y conocidas baladas y una segunda parte donde te vibrará el cuerpo y no podrás quedarte meramente sentado en una butaca porque el ritmo y los recuerdos no te dejarán impasibles. Buena música para una noche de viernes que te dejará entonado para empezar el fin de semana ".

Forman Pop On Fire las cantantes Alla Zaikina, Estefanía García, Ciara Thornton y Elvira Padrino; y los instrumentistas Davi Ruiz con el bajo eléctrico, Gabriel Peso al piano y teclados, Miguel Asensio con la batería e Isidro Ruiz a la guitarra.

En la primera parte interpretarán las baladas: “Easy on me”, de Adele Adkins y Greg Kurstin; “I have nothing”, de Whitney Houston; “ It must have been Love” de Roxette y Per Gessle; “Always remember us this way”, de Lady Gaga; “Killing me softly with his song”, de Charles Fox y Norman Gimbel y “It´s all coming Back to me now”, de Celine Dion y Jim Steinman.

Y en la segunda parte sonarán: “Europa”, de Carlos Santana; “Waterloo” de ABBA, compuesta por Benny Anderson y Björn Ulvaeus; “Like a Prayer”, de Madonna; “I´m so exited”, de The Pointer Sister y Trevor Lowrence; “River Deep mountain high”, de Ike y Tina Turner; y “Holding out for a hero” de Bonnie Taylor y Dean Pitchford.