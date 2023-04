La 67a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia celebra aquest vespre la gala de lliurament al Teatre Lliure i alguns dels guardonats s'han donat cita aquest migdia a Barcelona en una roda de premsa. Els actors Susan Sarandon i Omar Sy, premis d'honor; Sandra Tapia, productora executiva de 'As bestas', premi a la millor pel·lícula; Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Cinco lobitos', millor òpera prima; els millors intèrprets Luis Zahera i Anna Castillo; el director, guionista i productor Gerardo Herrero, reconegut com a premi a la Indústria, i José Luis Garci, premi Sant Jordi per la seva trajectòria.

A la roda de premsa, celebrada a l'Hotel Arts de Barcelona i conduïda per Tània Sarrias, presentadora del programa cultural de RTVE Catalunya, 'Punts de vista', Susan Sarandon ha agraït el premi "i això significa que hauré de tornar a Espanya i gaudir de Barcelona. Aquí sempre m'han rebut calorosament, fins i tot, quan als Estats Units no em rebien tan bé, i per això té un lloc especial en el meu cor".

Susan Sarandon rtve catalunya

L'actor francès Omar Sy, que és a Barcelona presentant 'Padre y soldado' en el marc del BCN Film Fest, ha declarat que rep el premi d'honor "com una empenta molt gran que em dona energia per continuar treballant per al meu públic espanyol".

Omar Sy Omar Sy rtve catalunnya

Sandra Tapia, productora executiva d''As bestas', premi a la millor pel·lícula espanyola, ha dit que el premi tanca d'alguna manera el projecte: "és el fi d'una gira, un regal per a una pel·lícula que ens ha donat totes les alegries del món."

Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Cinco lobitos', s'ha mostrat "feliç de ser aquí en un any màgic, sobretot per una òpera prima, és un final de viatge molt dolç".

Luis Zahera, millor actor espanyol, està gaudint dels nombrosos reconeixements per la seva interpretació a 'As bestas' i ha declarat que està content de rebre aquest premi "a Barcelona, perquè m'encanta la ciutat, com tracteu la cultura, sempre n'he tingut una enveja sana".

Anna Castillo, premi a la millor actriu espanyola pel seu treball a 'Girasoles silvestres' ha manifestat que rebre el premi Sant Jordi "és molt especial pel que significa rebre un premi a casa de la mà d'amics, amigues i em fa especial il·lusió".

Ambdós actors han intercanviat impressions sobre la professió i han estat d'acord que "quan perds la innocència vas perdent l'eina clau per actuar, però de moment el gaudi continua existint", en paraules de Castillo.

Conxita Casanovas, periodista de RNE i presidenta del jurat dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, s'ha mostrat encantada d'estar asseguda amb Gerardo Herrero i José Luis Garci, "crec que s'ha de reconèixer la importància dels sènior, dels corredors de fons. Estic orgullosa d'estar amb dues persones que han recollit un Oscar, que són historia viva del cinema espanyol".

Gerardo Herrero, premi a la Indústria per la seva extensa carrera com a director, realitzador i productor, ha agraït el guardó: "Em va fer molta il·lusió quan em van trucar i ho he d'agrair al jurat'.

José Luis Garci, que recollirà aquest vespre el quart Sant Jordi, en aquesta ocasió a la trajectòria, ha afirmat: "sempre he tingut molta sort i ara que estic amb l'última bobina, això és un motiu d'alegria i felicitat, perquè no crec que hi hagi cap més motiu d'alegria que un premi a la teva professió, no perdré mai l'esperança pel cinema".