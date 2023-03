OctOver 'Código Cero', este viernes en Las noches del Monumental

Temas tan sentimentales como “Bohemian Rhapsody” del mítico QUEEN, eufóricos, como ‘It’s my life’ de Bon Jovi, enérgicos como ‘Highway to Hell’ de AC/DC o clásicos imprescindibles nacionales de bandas como Extremoduro o Miguel Ríos. Desde el Teatro Monumental RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2 el 21 de abril.

Puedes comprar tus entradas para el concierto en este enlace

OctOver es una experiencia auditiva y visual recomendable para todo tipo de públicos, en el que el público que acuda al Teatro Monumetal podrá disfrutar de una selección de grandes temas del Rock nacional e internacional interpretados de una manera muy característica y con el sello personal de OctOver. Una apuesta arriesgada llena de virtuosismo, energía y talento que te hará vibrar como nunca con los temas de siempre. Estos grandes éxitos del rock se transforman por completo, adquiriendo otra dimensión y convirtiéndola en una experiencia única, un espectáculo que no dejará indiferente a nadie y en el que la emoción, la energía, la buena música y el buen ambiente están garantizados.

Forman el grupo OctOver los violinistas Irene de la Riva, Marta Morán, Pilar Rubio y Lara Sansón; el batería Jose Luís Gonzàlez Sanchis; las violistas Blanca Sellers y Ana Chamorro y las chelistas Irene Celestino y Clara Muñoz del Guayo.

Se podrán escuchar los siguientes temas: Bienvenidos, de Miguel Ríos; Sweet Child O’ mine, de Guns N’ Roses; Rehab, de Amy Winehouse; I Don’t wanna Miss a Thing, de Diana Warren; So Payaso, de Extremoduro; Rolling in the Deep, de Aretha Franklin; We Will Rock You, Bohemian Rhapsody, y Don’t Stop Me Now, de Queen; el tema Código Cero, del batería del grupo José Luis González; It’s My Life, de Bon Jovi; Highway to Hell, de AC/DC; Devil Came to Me, de Dover; y I Will Survive, de Gloria Gaynor.