La compositora Nuria Núñez Hierro se ha alzado con el 39º Premio Reina Sofía de Composición Musical por su obra ‘Enjambres’. Así lo ha establecido el jurado compuesto por Baldur Brönnimann, Carlos Fontcuberta, Octavi Rumbau, Jesús Rueda y presidido por Marcela Rodríguez. El Premio Reina Sofía de Composición Musical es convocado anualmente por la Fundació de Música Ferrer-Salat. En palabras de la compositora, Enjambres ‘presenta un primer acercamiento a la poética del enjambre como superorganismo integrado por entes individuales que cooperan entre ellos en búsqueda de la supervivencia colectiva’.

Seguidamente disfrutaremos de la ‘Misa Glagolítica’ del compositor checo Leos Janácek interpretada por la Orquesta y Coro RTVE junto a la soprano Gun-Brit Barkmin, la contralto Anna Lapkovskaja, el tenor Ludivit Ludha y el bajo Wojtek Gierlach. Silvia Márquez estará al frente del órgano. El origen de esta composición lo encontramos en 1908, se trata de una musicalización para coro y órgano del ‘Kyrie’, ‘Agnus Dei’ y ‘Credo’ de la misa católica. El término ‘glagolítico’ se refiere a la escritura original de esta lengua: el glagolítico es uno de los primeros alfabetos eslavos predecesor del moderno cirílico.

Puede comprar aquí las entradas para este concierto

Puede descargar aquí el programa de mano de este concierto

Pablo González

Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el ‘Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués’ y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE además de asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE.

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Nuria Núñez Hierro

La jerezana Nuria Núñez Hierro es una de nuestras más prolijas compositoras, con un trabajo que se ha visto reconocido con múltiples distinciones y premios tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Nuria Núñez Hierro se formó en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba y en la Universitat der Kunste Berlin. Posteriormente ganó una beca de investigación en el Centro de Estudios Avanzados en Artes y Ciencias de Berlín. Ha recibido numerosos galardones, como el Primer Premio y Premio del Público del Festival de Primavera de Weimar, el Premio Roma de la Academia de las Artes de Alemania o el Primer Premio de la Fundación Autor-CNDM.

Asimismo, en 2017 obtuvo una de las Becas Leonardo de la Fundación BBVA. En su catálogo se pueden encontrar tanto piezas de cámara como obras orquestales. Sus obras escénicas para niños han sido interpretadas por diversas formaciones y orquestas de toda Europa.

Gun-Brit Barkmin

La soprano alemana Gun-Brit Barkmin está considerada como una de las más destacadas intérpretes de Richard Strauss y es aclamada en todo el mundo por sus interpretaciones de papeles como Salomé, Crisótemis (Elektra) y Ariadna (Ariadne auf Naxos) en lugares como la Ópera Estatal de Viena, el Carnegie Hall, la Ópera de Zúrich y los Proms de la BBC. Interpreta con maestría complejos papeles de personajes como Marie (Wozzeck), Katerina Ismailova (Lady Macbeth de Mzensk) y Emilia Marty (El asunto Makropulos), trabajando con algunos de los directores de orquesta más renombrados de nuestro tiempo, como Andris Nelsons, Semyon Bychkov, Fabio Luisi y Jaap van Zweden.





Anna Lapkovskaja

La mezzosoprano Anna Lapkovskaja ha actuado en varios de los principales teatros de ópera y festivales del mundo, como la Ópera Estatal de Berlín, la Ópera Estatal de Baviera de Múnich, el Teatro alla Scala de Milán, la Ópera Nacional de París, los teatros de la ópera de Fráncfort, Wiesbaden y Núremberg, la Ópera Nacional de Chile, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Festival de Baden-Baden, el Festival de Bayreuth, el Festival de Ópera de Múnich y los BBC Proms en el Royal Albert Hall. Trabaja asiduamente con Sir Simon Rattle, a cuyas órdenes ha aparecido como Varvara (Ká¿a Kabanová) en la Ópera Estatal de Berlín, como Lapák/Sra. Páskova (La zorrita astuta) con la Filarmónica de Berlín en el Barbical Hall de Londres y en la Grande Salle Pierre Boulez de París, en la Misa Glagolítica de Janá¿ek en Berlín y como Grimgerde (La valquiria) en Múnich.

Ha trabajado con directores de orquesta como Daniel Barenboim, Asher Fisch, Kirill Petrenko, Thomas Hengelbrock, Phillippe Jordan, Sir Simon Rattle y con directores de escena como Harry Kupfer, Andrea Breth, Peter Sellars, Damián Szifron y Dmitri Tcherniakov, por citar algunos ejemplos.

Dentro de su repertorio se incluyen papeles como Rosina (Il barbiere di Siviglia), Marchesa Melibea (Il viaggio a Reims), Adalgisa (Norma), Preziosilla (La forza del destino), Maddalena (Rigoletto), Fenena (Nabucco), un pequeño papel en Carmen, Dalila (Samson et Dalila) y muchos otros.

Ludovit Ludha

Ludovít Ludha se graduó en la Academia de Artes Escénicas de Bratislava bajo la dirección del Profesor Vlasta Hudecová. Desde 1987 ha sido solista de la Ópera del Teatro Nacional Eslovaco en Bratislava. Ha destacado como tenor lírico o spinto tanto en su país como en el extranjero. Sus papeles más exitosos incluyen Fausto de Gounod, Pinkerton de Puccini (Madama Butterfly), Alfredo de Verdi (La traviata) y Don Carlos o Lensky (Tchaikovsky: Eugene Onegin). También tiene una gran experiencia con la ópera del siglo XX, incluyendo Živný en Fate y Albert Gregor en Makropulos Affair de Janá¿ek, Aron en Moses and Aron de Schoenberg y Zinoviy en Lady Macbeth of the Mtsensk District de Shostakovich. Entre sus notables apariciones operísticas en el extranjero debemos mencionar: Amsterdam (La Nariz de Shostakovich), Opéra Bastille en París, Teatro Real de Madrid, Royal Danish Opera en Kopenhagen y Opéra de Monte-Carlo (Zinoviy en Lady Macbeth of the distrito de Mtsensk), la Ópera Estatal de Viena (Albert Gregor en Makropulos Affair de Janácek), Mariinsky, Nantes, Finlandia, Palermo… Ludovít Ludha es también un renombrado concertista y tiene en su haber apariciones exitosas en el Festival de Salzburgo, el Carnegie Hall de Nueva York, el Konzerthaus y el Musikverein de Viena, en Munich, Roma, Japón, Lisboa, Berlín, Taipei, Sydney y Buenos Aires. Ha sido invitado habitual del Teatro Nacional de Ópera de Praga.

Wojtek Gierlach

Wojtek Gierlach ha sido galardonado con numerosos premios en concursos internacionales de canto entre los que cabe destacar el certamen Ada Sari (1999 - Primer premio), Bilbao (2000 – Segundo premio), Premio Caruso (2001 Milán – Primer premio) y Francisco Viñas (2004 Barcelona – Tercer lugar).

Entre sus interpretaciones destacadas se incluyen Don Basilio de Il Barbiere di Siviglia en la Deutsche Oper Berlin; Assur de Semiramide en la Royal Danish Opera y en el Teatro Verdi de Pisa; Oroveso de Norma con el Teatro Nacional São Carlos de Lisboa; Mustafa en L’italiana in Algeri en el Teatro São Carlos de Lisboa, en el Teatro Alighieri de Rávena y la Ópera de Minnesota; Figaro en Le nozze di Figaro en el Teatr Wielki de Varsovia, en el Teatro Petruzzelli de Bari y en Poznan; Alidoro en La Cenerentola en el Festival d’Aix-en-Provence y en el Stadttheater Klagenfurt; Argenio en Imeneo para la Ópera de Dublín; Melisso en Alcina con la Ópera Nacional de Burdeos y con la English Concert y Joyce DiDonato (Alcina) y dirección de Harry Bicket en el Carnegie Hall de Nueva York, en el Théâtre des Champs Élisées de París y en el Theater an der Wien; Orbazzano en Tancredi en el Teatro Maestranza de Sevilla; Leporello de Don Giovanni con la Nico Opera Cape Town; el Conde Rodolfo en Sonnambula en el Theatre St Gallen; I Puritani en la Welsh National Opera en Cardiff; Il Turco in Italia en Cracovia; Maria Stuarda en Varsovia; I Puritani y La Cenerentola en Den Jyske Opera de Aarthus; Guillaume Tell en Varsovia y La Bohème en la Opera Podlaska. Además, en el Teatr Wielki de Varsovia ha interpretado Colline en La Bohème, Duce Alfonso en Lucrezia Borgia, Raimondo en Lucia di Lammermoor y Escamillo en Carmen.