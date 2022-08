'Cantar de amores. Escenas de Zarzuela', con la Orquesta y Coro RTVE en colaboración con Patrimonio Nacional

El Palacio Real de Madrid acoge el viernes 16 de septiembre el concierto de zarzuela de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ‘Cantar de amores. Escenas de Zarzuela’, una recopilación de lo mejor de nuestro repertorio lírico con obras de Barbieri, Chueca, Vives, Sorozábal, Soutullo y Vert, Luna, Alonso, Chapí, Moreno Torroba, Padilla, Bretón y Guerrero, bajo la dirección musical del maestro Thomas Herzog. Participa la Compañía de flamenco Concha Casatejada. Marco Antonio García de Paz dirige el Coro RTVE

La zarzuela es un género vivo, con una gran expresión artística, que refleja de forma teatral y cómica muchos aspectos de la vida cotidiana española. Podremos disfrutar de obras tan conocidas como “Agua, azucarillos y aguardiente”, “La verbena de la Paloma”, “Doña Francisquita”, “Luisa Fernanda” o “La bien amada” entre otras.

El concierto ‘Cantar de amores. Escenas de Zarzuela’ , en colaboración con Patrimonio Nacional, cuenta con la dirección del maestro Thomas Herzog, y con la mezzosoprano María José Montiel y el barítono Damián del Castillo como solistas.

Por parte de la Compañía de flamenco participarán su directora y bailaora Concha Casatejada, el bailaor Maximiliano Rebman, y las bailarinas Cristina Villaplana y María Sanz.

Thomas Herzog



Thomas Herzog ha sido director de ballet en el Theatre Basel desde 2014, donde ha ha dirigido más de una docena de producciones. En 2019/20 debutó con la ‘Staatskapelle Dresden’, la ‘Opéra National du Rhin’ y la ‘Ópera Estatal’ de Hungría. Durante más de 10 años ha sido director invitado habitual de la ‘Württembergische Philharmonie Reutlingen’, la ‘Orquesta Filarmónica de Montevideo’ y las orquestas sinfónicas de Miskolc, Szeged y Szombathely en Hungría.

Su carrera le ha llevado a dirigir la Orquesta de la Radio Húngara en Budapest, la Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado, la Rheinische Philharmonie en Koblenz, la Orquesta Sinfónica de Berna, el Musikkollegium en Winterthur, la Zug Sinfonietta, la Staatsphilharmonie en Cluj, la Sinfónica de Chipre, la Orquesta Sinfónica de Asunción, la Zuglói Filharmónia Budapest o la Orquesta Filarmónica de Györ y Pécs.

Ha aparecido como director invitado en el Saarland State Theatre, con la Brandenburg State Orchestra, la Augsburg Philharmonic, la New Westphalian Philharmonic, la Baden-Baden Philharmonic, la Southwest German Chamber Orchestra en Pforzheim, la Philharmonic Orchestra of the City of Ulm, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, la Orquesta Sinfónica de Baleares, la Orquesta Sinfónica de Biel, la Orquesta Nacional de Ecuador, la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, o la Filarmónica de Macedonia en Skopje.

Su repertorio de ballet incluye clásicos como El lago de los cisnes, El cascanueces o Giselle así como veladas de danza contemporánea. Como director de ópera, dirigió el estreno suizo de Bianca e Fernando de Bellini en la Ópera de St. Moritz y el estreno húngaro de Fausto de Gounod. En 2008 fue director musical de la velada de zarzuela ¡Pasión! de Calixto Bieito. En el campo de los conciertos, tiene preferencia por los compositores españoles y franceses. Su discografía incluye un disco de zarzuela (Genuin, 2006) y la grabación de estreno de la comedia Millistrade de Marius Felix Lange. En 1997 ganó el primer premio como compositor en el "Concours de jeunes compositeurs" de la Orchestre de Chambre de Lausanne. Desde 2010, Thomas Herzog ha realizado numerosos proyectos tanto con la Orquesta Sinfónica de Basilea como con la Orquesta de Cámara de esa ciudad.