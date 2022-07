Dilluns 4 de juliol, a partir de les 22 hores, es podrà seguir en directe a RTVE Play Catalunya. el concert solidari de Joss Stone des dels Jardins de Pedralbes. La cantautora anglesa ofereix aquest concert coincidint amb la 10ª edició del Festival Jardins de Pedralbes. Es tracta d'un acte solidari a favor de la 'Fundació Lluita contra les Infeccions' de Dr. Bonaventura Clotet on s’hi podran escoltar algunes de les cançons del seu darrer disc 'Never Forget My Love', estrenat el passat mes de febrer.

Nascuda a Devon, Regne Unit, Joss Stone va pujar als escenaris desprès de publicar el seu primer disc 'The soul sessions', quan només tenia 15 anys. Des de llavors ha publicat 7 àlbums, feina que li ha estat reconeguda amb dos premis Grammy i un Brit.

El concert es podrà veure el pròxim 7 de juliol per La 1.







