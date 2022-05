La ópera Carmen, de Bizet cierra la temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE y el Coro SINAN KAY bajo la dirección de Pablo González, interpreta en su último concierto de temporada de abono la ópera Carmen, de Georges Bizet, en versión semiescenificada con la dirección de escena de Ángel Ojea. Participarán como solistas la mezzosoprano Ketevan Kemoklidze (Carmen), el tenor Dmytro Popov (Don José), la soprano María José Moreno (Micaela), el barítono Kyle Ketelsen (Escamillo), la mezzoprano Inés Moraleda (Mercedes), la soprano Sofía Esparza (Frasquita), el barítono Andrés Merino (Dancaire), el barítono Isaac Galán (Morales), el bajo Vicente Martínez (Zúñiga), y el tenor Nestor Galván (El remendado). Marco Antonio García de Paz es el director del Coro RTVE y Lara Diloy la directora del Coro infantil SINAN KAY. El concierto del 20 de mayo lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo el 28 y 29 de mayo en Los conciertos de La 2.

Para el vigésimo y último concierto de temporada de abono, la Orquesta y Coro RTVE interpretará la ópera Carmen, del francés Georges Bizet (1838-1875), una obra maestra universal y quizá la ópera más representada de todo el repertorio lírico. Basada en la novela de Prosper Merimée, se estrenó en la Ópera Cómica de París en marzo de 1875 y no tuvo el éxito que esperaba el compositor quien fallecía tres meses después de su estreno, a los 36 años, sin disfrutar de la fama que alcanzaría en octubre de ese mismo año al estrenarse en Viena en una versión en alemán, mixta, con partes habladas y recitativos en música. La obra es de una enorme belleza e inspiración melódica que muestra con una brillante y poderosa orquestación ya desde su popular obertura, y que continúa con las archiconocidas arias de sus cuatro personajes principales (la cigarrera gitana Carmen, el cabo del regimiento de Dragones de Alcalá Don José, el torero granadino Escamillo y la joven navarra Micaela, antigua novia de Don José) y con los entreactos o preludios orquestales que separan sus cuatro actos. En la partitura también tiene un importante papel el Coro, y además hay un coro infantil en el primer acto.

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde noviembre de 2018…

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.