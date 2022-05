La canción de la Tierra de Mahler, y la Canción del destino de Brahms, con Pablo González

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE bajo la dirección Pablo González, interpreta esta semana dos obras maestras, la primera para coro y orquesta es La canción del destino, de Brahms; y la segunda, para tenor, contralto y orquesta será La canción de la Tierra, de Gustav Mahler, con los solistas Thomas Mohr y Olesya Petrova. Marco Antonio García de Paz es el director del Coro RTVE. El concierto del 6 de mayo lo retransmite Radio Clásica a las 20:00, y lo grabará TVE para emitirlo el 21 de mayo en Los conciertos de La 2.

El decimonoveno programa de la actual temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE comienza con la obra de Johannes Brahms (1833-1897), La Canción del destino (Schiscksalslied), Op. 54, escrita para orquesta y coro. Con textos del poeta romántico alemán Friedrich Hölderlin, se estrenó en 1871, y en ella Brahms describe la dicha de los dioses inmortales en contraposición del sufrimiento de los hombres, condenados a morir, mediante una batalla coral. Es una de las obras corales más importantes de Brahms, junto con su Requiem alemán. La obra se divide en tres movimientos: Adagio, Allegro y Adagio.



A continuación, el tenor Thomas Mohr y la contralto Olesya Petrova suben al escenario del Monumental para interpretar La canción de la Tierra (Das Lied von der Erde), de Gustav Mahler (1860-1911). Con el temor a la superstición o supuesta maldición de que los grandes compositores habían fallecido tras escribir sus novenas sinfonías, Mahler decidió llamar a la que debía ser su novena sinfonía ‘La Canción de la Tierra’ aunque la subtituló ‘Sinfonía para tenor, contralto y orquesta’. El recurso de incluir textos en sus sinfonías que ya lo utilizó en la segunda, tercera y cuarta. La canción de la Tierra se estrenó póstumamente en 1911, en Múnich con gran aceptación del público y crítica. Es un ciclo de seis canciones o lied en forma de sinfonía para dos solistas vocales y orquesta (en este concierto son el tenor Tomas Mohr y la contralto Olesya Petrova) sobre la antología de poemas chinos ‘La Flauta China’ traducidos al alemán. La obra refleja la inmensa capacidad expresiva y conmovedora de Mahler en un momento transcendental de su vida en el que sufrió la muerte de su hija mayor, tuvo que renunciar a su cargo de director de la Ópera de la Corte de Viena y se le diagnosticó una enfermedad cardíaca incurable.

Con una brillante orquestación que realza el sentido de los poemas, La canción de la Tierra representa un recorrido por diferentes fases de la existencia hasta rozar el umbral de lo desconocido. Comienza con momentos de exaltación y contemplación, recuerda que la vida es un mero estadio pasajero, efímero a pesar de los momentos de la embriaguez del presente hasta llegar a una larga despedida, que incluye ese ‘ewig’ (eternamente) que se repite en los últimos compases. Las seis canciones de La canción de la Tierra se titulan: ‘La canción báquica de la miseria terrenal’, ‘El solitario en otoño’, ‘De la juventud’, ‘De la belleza’, ‘El borracho en primavera’ y ‘La despedida’.

Pablo González



Reconocido como uno de los directores más versátiles y apasionados de su generación, Pablo González nació en Oviedo y estudió en ‘Guildhall School of Music’ de Londres. Obtuvo el Primer Premio en el Concurso Internacional de Dirección de Cadaqués y en el ‘Donatella Flick’. Ha sido Director Titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y, anteriormente, Principal Director Invitado de la Orquesta Ciudad de Granada. En la actualidad es el Director Titular de la Orquesta Sinfónica RTVE y asesor artístico de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE desde noviembre de 2018…

Pablo González ha dirigido importantes formaciones incluyendo: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Netherlands Philharmonic Orchestra, London Symphony Orchestra, Scottish Chamber Orchestra, BBC National Orchrestra of Wales, Royal Philharmonic Orchestra, Warsaw Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Liége, NHK Orchestra (Japón), Orquesta Sinfónica Nacional (México), Kyoto Symphony Orchestra, así como las principales orquestas españolas.

Como director de ópera, destaca la dirección de Don Giovanni y L’elisir d’amore en dos exitosos Glyndebourne Tours, Carmen (Quincena Musical de San Sebastián), Una voce in off, La voix humaine, Die Zauberflöte, Daphne y Rienzi (versión concierto) en el Gran Teatre del Liceu (Barcelona) y Madama Butterfly (Ópera de Oviedo).

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.

Ha colaborado con solistas como Maxim Vengerov, Nikolai Lugansky, Javier Perianes, Khatia Buniatishvili, Beatrice Rana, Renaud Capuçon, Gautier Capuçon, Sol Gabetta, Anne-Sophie Mutter, Isabelle Faust, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Viktoria Mullova, Johannes Moser, Truls Mork y Viviane Hagner.