Radio Nacional de España entregó anoche los 66º Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía en una gala celebrada en el Teatre Lliure de Montjuïc, Barcelona, y conducida por Gemma Nierga y Sílvia Abril y dirigida por María Eizaguirre.

El actor Antonio Banderas recogió el premio a la trayectoria de manos del presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero. Recordó "caras, almas y a la gente: la gente es lo más bonito de esta profesión, encontrarse con gente con mucho talento". Banderas quiso dedicar el galardón a la actriz musical Marta Ribera, con quien ha compartido escenario en numerosas ocasiones "porque representas lo mejor que me he encontrado en esta profesión: mis compañeros. ¡Gracias a la gente del Sant Jordi!", concluyó.

Por su parte, el director aragonés Carlos Saura recibió el premio a la trayectoria de manos de su mujer, la actriz Eulàlia Ramon, y de Conxita Casanovas, periodista especializada en cine de RNE. Saura agradeció la presencia de los asistentes, a los que hizo reír en una intervención distendida, y se mostró "emocionadísimo. Es el cuarto Sant Jordi que recibo y este resume un poco toda mi obra. Muchas gracias a todos los que me habéis premiado. He hecho más de 50 películas y, aunque me veo un poco viejo, todavía me encuentro al pie del cañón. Me gustaría ser un ejemplo para las nuevas generaciones, que tiene un futuro maravilloso. La nueva generación es estupenda y una vez más se ve el poder de la mujer: creo que hay dos revoluciones, la Industrial y la del feminismo, la de las mujeres libres", sentenció ante los aplausos del público de pie.

Carlos Saura JOSEP ECHABURU

Oliver Stone recogió el Premio de Honor por sus cuatro décadas de dedicación al cine, con todos los asistentes en la platea levantados dedicándole un largo aplauso. El director norteamericano se mostró agradecido y emocionado por el premio a una carrera, “en la que como Sant Jordi, yo también he tenido que matar a muchos dragones”.

Oliver Stone JOSEP ECHABURU