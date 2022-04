RNE ha reconocido con el Premio de Honor de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografia 2022 la extensa carrera profesional del guionista y director norteamericano Oliver Stone. Los galardones, que este año celebran su 66ª edición, se entregarán el martes 26 de abril en el Teatre Lliure de Montjuïc, en Barcelona. Entre las películas y figuras galardonadas este año están 'El amor en su lugar' y 'Tres', o Carlos Saura y Antonio Banderas.

Oliver Stone

Nacido en Nueva York en 1946, Oliver Stone se inició en la industria cinematográfica como guionista de la exitosa cinta 'El expreso de medianoche', en 1978, que le valió un Oscar al mejor guion adaptado. A pesar de haber dirigido algún filme menor, el salto a la dirección lo hizo con la multipremiada 'Platoon', con la cual obtuvo su primer Oscar como director. A partir de ese momento se consagró con películas como 'Wall Street' (1986), 'Nacido el 4 de julio' (1989), 'JFK' (1991), 'The Doors' (1991) y 'Nacidos para matar' (1994), entre otras.

Las obras de Oliver Stone tienen a menudo un componente real, que les hace similares a los documentales, y en numerosas ocasiones han generado polémicas per su marcada ideología. El realizador está presentando ahora 'JFK Revisited: Through the Looking Glass'.