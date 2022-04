RNE entrega los Premios Sant Jordi de Cinematografía 2022

La 66ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía celebra esta tarde la gala de entrega en el Teatre Lliure de Barcelona y algunos de los galardonados se han dado cita este mediodía en una rueda de prensa en Barcelona. El guionista y director estadounidense Oliver Stone; Rodrigo Cortés, director de 'El amor en su lugar', premio a la mejor película; Juanjo Giménez, director de 'Tres', mejor ópera prima; Tamara Casellas, considerada mejor actriz, y el director Carlos Saura, reconocido por su trayectoria.

En la rueda de prensa, celebrada en el Hotel Arts de Barcelona, ​​Oliver Stone ha agradecido el premio, un reconocimiento a toda su carrera, y hablado sobre su última cinta 'JFK Revisited: Through the Looking Glass', que el realizador está presentando estos días en Barcelona en el marco del BCN Film Fest.

Juanjo Giménez, Rodrigo Cortes, Carlos Saura y Tamara Casellas JOSEP ECHABURU

Rodrigo Cortés, director de 'El amor en su lugar', premio a la mejor película española, se ha mostrado "muy honrado por este reconocimiento otorgado por un grupo de gente que ve películas" en lo que considera, personalmente, "un año lleno de alegrías".

Juanjo Giménez, director de 'Tres', ha agradecido el premio a la mejor ópera prima, que espera que "ayude a descubrir la película". "Estoy haciendo la carrera de Benjamin Button", ha bromeado refiriéndose a su extensa trayectoria como director de cortometrajes, y ha destacado el punto reivindicativo de la cinta, donde "la protagonista es una diseñadora de sonido, un trabajo tradicionalmente masculino".

Tamara Casellas ha declarado estar "ilusionada y agradecida por un premio a una película tan pequeñita y de recibirlo en Barcelona, ​​una ciudad que me encanta". La actriz ha sido reconocida como mejor actriz española por su trabajo en 'Ama', un filme que habla de la maternidad, en una época dijo "en la que se le empieza a dar más voz a las mujeres".

Carlos Saura ha agradecido el galardón y ha bromeado sobre su tercer Premio Sant Jordi: "Estoy preparadísimo para la gala de esta noche, tanto que espero recibir otro el año próximo". El realizador aragonés ha explicado que su edad no es un impedimento para trabajar y que tiene muchos proyectos: "Para mí los años son positivos porque tengo más trabajo. Estoy haciendo documentales, uno que se llama 'Las paredes hablan', preparando una serie y una obra de teatro sobre Lorca, así como una película sobre Montserrat Caballé".

El director estadounidense, Oliver Stone JOSEP ECHABURU