La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE quiere hacer este viernes un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano, interpretando el tema de John Lennon ‘Give Peace a Chance’ (Dale una oportunidad a la paz) con el barítono del Coro RTVE Ryan Borges, como cantante solista. Tras este himno por la paz, la Orquesta Sinfónica RTVE bajo la dirección del maestro invitado José Luis López Antón interpretará las Variaciones concertantes de Alberto Ginastera, Tres aires chilenos, de Enrique Soro, la Obertura sinfónica número 3, de Joly Braga Santos y la Fantasía para un gentilhombre, de Joaquín Rodrigo, con el guitarrista Rafael Aguirre como solista. Radio Clásica retransmitirá el concierto a las 20:00, y TVE lo grabará para emitirlo próximamente en Los conciertos de La 2

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE se suma a las celebraciones de los 500 años de la culminación de la Expedición de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, que llegaba a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, tras dar la primera vuelta al mundo.

Para ello, la Orquesta Sinfónica RTVE con el maestro José Luis López Antón recorrerá un viaje musical que permite transportar al espectador que acuda el 25 de marzo al Teatro Monumental al universo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano a través de cuatro obras de cuatro estilos y compositores diferentes. La elección de estos compositores, -el español Joaquín Rodrigo, el portugués Joly Braga Santos, el chileno Enrique Soro y el argentino Alberto Ginastera- se debe a su vinculación con el evento histórico de esta gesta por la procedencia de los dos capitanes de la expedición, el portugués Fernando de Magallanes y el español Juan Sebastián Elcano y por las piezas representativas de Chile y Argentina, países del Estrecho de Magallanes, paso necesario del viaje.

La primera pieza del concierto, los Tres aires chilenos, de Enrique Soro (1884-1954), fue estrenada en 1942 e incluye como material folclórico de su país, la tonada del Chile central que el compositor funde de forma brillante con la tradición clásica europea.

A continuación, llega la conocida pieza de Joaquín Rodrigo (1901-1999), Fantasía para un gentilhombre, con el guitarrista Rafael Aguirre, un concierto para guitarra y orquesta inspirado en las danzas del siglo XVII que Gaspar Sanz compuso para guitarra solista, y que se ha convertido en una de las piezas para guitarra más interpretadas tras del Concierto de Aranjuez del mismo compositor. Rodrigo compuso este concierto en 1954, a petición de Andrés Segovia -el gentilhombre al que se refiere el título- quien lo estrenó en 1958 en San Francisco.

La obertura sinfónica número 3 de Joly Braga Santos (1924-1988), escrita en 1953, está impregnada de sonoridades del postromanticismo portugués y contiene elementos folclóricos de la región del Alentejo al sur de Portugal.

El concierto concluye con las Variaciones Concertantes de Alberto Ginastera (1916-1983), una de las obras maestras de la música clásica del siglo XX, compuestas por el músico argentino en 1953. Son 12 variaciones donde que un tema va desfilando por diferentes solistas de la orquesta para mostrar la belleza tonal de cada instrumento: violonchelo y arpa, cuerdas, flauta, clarinete, viola, oboe y fagot, trompeta y trombón, violín, trompa, vientos, y contrabajo, hasta implicar en la última variación, el rondó final, a la orquesta completa. Cada variación tiene un carácter diferente asociado por el compositor al instrumento empleado, por ejemplo, alegre para la flauta y dramático para la viola.

Rafael Aguirre

El guitarrista Rafael Aguirre es un músico de renombre internacional, con un amplio repertorio que ha actuado en 39 países. En España ha recibido 13 primeros premios internacionales, entre los que figuran los del Concurso Tárrega y el Pro Musicis de Nueva York.

Actúa con regularidad en salas de prestigio internacional, como el Carnegie Hall de Nueva York, Concertgebouw de Ámsterdam, Konzerthaus de Viena, Sala Tchaikovsky de Moscú, Philharmonie am Gasteig de Munich, Laeiszhalle de Hamburgo, Palau de la Música Catalana de Barcelona, King's Place de Londres, Filarmónica de San Petersburgo, Teatro Nacional de Cuba, Hyogo Performing Arts Center (Japón) o el Seoul Arts Center (Corea del Sur). Es el primer guitarrista en actuar como solista en la Sala Sinfónica de la nueva Elbphilharmonie de Hamburgo.

Su debut en el prestigioso Festival suizo de Verbier, interpretando el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo junto a la Verbier Chamber Orchestra fue grabado por el canal medici.tv.

En la temporada 21/22 debutará con orquesta en EE.UU. con la Billings Symphony en Montana y la Symphony of the Americas en Florida, así como también con la Orchestra della Svizzera Italiana y la Orquesta Nacional de España. Algunos conciertos recientes fueron el estreno de la ‘Fantasía’ para 4 guitarras de Joaquín Clerch en Belgrado, así como conciertos en la Elbphilharmonie de Hamburgo, Auditorio Nacional y Teatro Real de Madrid y conciertos con la Filarmónica de Lieja y la destacada soprano coreana Hera Hyesang Park.

Con un repertorio de más de 30 conciertos para guitarra y orquesta, ha actuado como solista junto a la Sinfónica de la KBS en Corea, Orquesta Nacional de Lyon, Sinfónica de la Ópera de Toulon, Orquesta Bruckner de Linz, Filarmónica Robert Schumann de Chemnitz, Filarmónica de Baden-Baden, Filarmónica de Thüringen, Orquesta de Cámara de Pforzheim, Nueva Orquesta Filarmónica de Westfalia, New Russia de Moscú, Sinfónica RTVE, Filarmónica de Málaga, Orquesta Cámera Musicae, Orquesta de Extremadura o la Sinfónica de Castilla y León, entre otras, y junto a directores como Jesús López Cobos, Lorenzo Viotti, Karina Canellakis, Yoel Levi, Domingo Hindoyán, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Guillermo García Calvo, Pavel Baleff, Sebastian Tewinkel, Clemens Schuldt o Alexandre Myrat.

Siguiendo la tradición clásica de Andrés Segovia y Narciso Yepes, Rafael Aguirre además apuesta por expandir y modernizar el repertorio de su instrumento nutriéndose adicionalmente de estilos como el flamenco, la música de cámara, el pop, la música de cine, la música folclórica española y latinoamericana. Sus colaboraciones con compositores contemporáneos le han llevado además a estrenar obras de Sergio Assad – ganador de Premios Grammy, Joaquín Clerch, Agustín Castilla Avila, David del Puerto y Daniel Real.

Su primer álbum fue un recital publicado por RTVE Música, al cual le siguieron dos más para Naxos. Con el sello alemán KSGExaudio publicó “Transcriptions”, con un programa con música de Bach, Scarlatti, Mendelssohn, Schumann, Debussy, Ravel y Gershwin transcrita para guitarra a partir de obras originales para piano. Su asidua colaboración con la violoncellista Nadège Rochat dio lugar a “La Vida Breve” publicado por Ars Produktion. Otros dos proyectos le presentaron con música brasileña (junto al ensemble de Anette Maiburg para el sello alemán MDG) y el fado (junto a la cantante Filipa Tavares). Su octava publicación verá la luz en 2018 con la primera grabación mundial de la obra “Fulgores” de Lorenzo Palomo junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la violinista Ana Valderrama y el Maestro Jesús López Cobos, para el sello Naxos.

Como resultado de esta labor discográfica, ha sido prenominado al Latin Grammy y ha recibido críticas entusiastas de las revistas Gramophone, The Strad y Crescendo Magazine, además de figurar en la programación de las principales radios internacionales como la BBC, NPR, CBS, Radio Stephansdom de Viena, Radio Berlin Brandenburg, HR Hessische Rundfunk, la Bayerische Rundfunk, NDR, MDR, Radio Nacional de España y The New Classical FM (Toronto).

Con 16 años hizo su debut orquestal con la Joven Orquesta de Málaga en una gira por España y Marruecos. Fue becado por la Junta de Andalucía y la Fundación Alexander von Humboldt de Bonn para realizar sus estudios en Alemania con el profesor Joaquín Clerch en la Hochschule Robert Schumann de Düsseldorf, donde se graduó con honores. Más tarde estudió con el profesor Michael Lewin en la Royal Academy of Music de Londres.