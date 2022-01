Con motivo del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto, 'La noche temática' analiza, en ‘Manual de guerra nazi’, cómo el nazismo organizó la sociedad y la economía para la guerra. El rearme es la prioridad para Hitler y con ese fin ingenia su sistema económico. En Nuremberg por primera vez un tribunal se pronunciará sobre los delitos cometidos por un estado soberano. Y, por primera vez, un nuevo actor aparece en la sala de un tribunal: una pantalla de cine.

‘Los nazis y el dinero’

Para hacer la guerra se necesita acero. El acero exige mineral de hierro y carbón. El rearme exige también petróleo, caucho, productos químicos. Se requieren ingenieros, técnicos, obreros, oficinas técnicas para diseñar y fabricar las armas. Pero ¿cómo pagar las facturas? El dinero es el combustible de la guerra. Como no lo tienen, los nazis lo inventan. Será el ministro de Economía y presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht, quien inventa los bonos MEFO.

Esos bonos eran emitidos por esa empresa ficticia, que en realidad era una pantalla para que el mundo exterior no pudiera ver lo que estaba pasando. La MEFO no produce nada. No contrata a nadie. No abre ninguna fábrica. Lo único que producía era deuda que iba a servir para pagar la mayor parte de los gastos del rearme de Alemania a partir de 1934.