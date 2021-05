El Coro RTVE, bajo la batuta de Mireia Barrera como directora invitada, ofrece el concierto extraordinario ‘Vocalizando e improvisando’ sobre siete siglos de música. Un viaje por la historia de la música coral utilizando elementos improvisados, con instrumentos de viento del clarinetista, flautista y saxofonista Andreas Prittwitz. Lorenzo Ramos es el director titular del Coro RTVE. Radio Clásica grabará el concierto, que emitirá La 2 el 30 de mayo.

El objetivo de este concierto es alternar diferentes formaciones del Coro RTVE, que dirige en este caso Mireia Barrera. Andreas Prittwitz hace el papel de conciliador, tanto a través de solos dentro de las obras como con un trio instrumental (piano, contrabajo y percusión) para dar infinitas posibilidades de refuerzo a las transiciones musicales y a muchas piezas de los más variados compositores, desde el Libre Vermell (Libro Rojo de Montserrat), manuscrito de mediados del siglo XIII. hasta el gospel ‘Oh Happy Day’ de los Edwin Hawkins Singers de 1967.

Participan el pianista, organista y clavecinista Daniel Oyarzabal, el contrabajista Roberto Terrón y el percusionista Jose Luís Gonzàlez Sanchis, estos dos últimos solistas de la Orquesta Sinfónica RTVE.

En el concierto se podrá disfrutar del Canon ‘O Virgo Splendens’ del Libre Vermell; ‘Ave María’ de Tomás Luis de Victoria; ‘Hoy comamos y bebamos’ de Juan del Encina; ‘Come again’ de John Dowland; ‘Stabat Mater’ de Giovanni Battista Pergolesi; ‘Bäueirin hat ne Katz verloren’ de Mozart; Momento musical Op. 94 nº 3, ‘Der Entfernten’ D.331 y ‘Gott ist mein hirt’ de Schubert; ‘Claire de lune’ de Debussy; ‘Summertime’ de Gershwin y ‘Oh Happy Day’ de Edwin Hawkins.

Andreas Prittwitz

Ha colaborado como solista de flauta de pico con diversas orquestas en Europa. En España con la Orquesta Nacional, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Cámara Española (Víctor Martín), Orquesta del Círculo de Bellas Artes, Ars Nova o Atrium Musicae, Zarabanda, etc.

Paralelamente, estudió clarinete y saxofón como autodidacta, adentrándose en el mundo de la improvisación. Especializado como productor artístico y músico de sesión ha trabajado con las máximas figuras del panorama musical español, como Javier Krahe, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina o Luis Eduardo Aute.

Tiene editados 12 discos de música new age. Grabó junto a José Antonio Ramos el disco “Y”, finalista de los Premios de la Música 2005. En 2009 volvió a ser nominado como “Mejor Intérprete de Música Clásica” por el disco ‘Looking back over the Renaissance’, junto a Placido Domingo, Josep Carreras y Eduardo Paniagua. Ha grabado el tercer disco de la serie, sobre música de Chopin con el pianista Daniel del Pino.

Como actor ha trabajado en varias películas, series y en diversos montajes músico-teatrales con Ana Belén, como La bella Helena, o con Juan Echanove en el Festival de Mérida.