‘Las noches del Monumental’ ofrece una nueva velada de música en vivo, este viernes con María Toro, que interpretará temas de su tercer y último trabajo discográfico, ‘Fume’ (“humo” en gallego) cargado de melodías nacidas del flamenco y colocadas sobre el colchón del jazz. Compartirá escenario con la banda que la acompaña en este proyecto: David Sancho (piano), Toño Miguel (contrabajo) y Andrés Litwin (batería). El concierto podrá verse en La 2 el viernes 4 de junio.

María Toro lanza su tercer trabajo, ‘Fume’, grabado en Madrid tras su regreso a España después de un periplo vital y profesional que la llevó a grabar ‘A contraluz’ (2014) en Nueva York y ‘Araras’ (2017) en Río de Janeiro. ‘Fume’ es la vuelta a sus orígenes.

El ­flamenco jazz de Toro cobra una nueva dimensión en ‘Fume’. El título es en honor a la aldea donde pasó parte de su infancia, en Galicia, y en la que aprendió, frente al fuego de su casa familiar, los secretos del folclore, mientras se formaba en el clásico. La oralidad de lo popular acoplado a la formación académica es una constante en la música de la ­flautista que, en este disco, además incorpora la pandereta gallega y su propia voz, incluyendo una canción tradicional.

El grupo ‘Walking Jazz Ensemble’, el 21 de mayo

El quinteto ‘Walking Jazz Ensemble’ traerá a ‘Las noches del Monumental’ un viaje del bolero al swing, con temas tan conocidos como ‘Quizás, quizás’, ‘Bésame mucho, ‘A night in Tunissia’, ‘The way you look tonight’ o ‘Body and soul’.

El grupo está formado por el contrabajista de la Orquesta Sinfónica RTVE Luis Bregel, el pianista Carlos Bolaños, el guitarrista Juan Carlos Delgado, el batería Sergio González, y la cantante Virginia Hippisley.