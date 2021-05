Llega a ‘Las noches del Monumental’ el sexteto ‘Monumental Jazz Project’. Un concierto con temas de grandes músicos del siglo XX, como Miles Davis, Astor Piazolla, George Gershwin o Chick Corea, desde un prisma clásico fusionado con el jazz y la música moderna. Este concierto se podrá ver en La 2 el viernes 28 de mayo.

‘Monumental Jazz Project’ está formado por el violinista Marian Moraru, el trompetista Christian Ibáñez, el contrabajista Roberto Terrón, el percusionista Raúl Benavent (los cuatro profesores de la Orquesta Sinfónica RTVE), Alex Tatnell (guitarra) y Juan Robles (piano). Un sexteto con una sólida formación en el repertorio clásico y un gran interés por la variedad de estilos musicales.

En esta nueva velada de música en vivo de ‘Las noches del Monumental’ tocarán temas desde una perspectiva clásica fusionada con el jazz y la música moderna. Se podrá escuchar canciones de conocidos músicos como ‘So What’ de Miles Davis; ‘Take Five’ de Dave Brubeck; ‘Tristezas de un doble A’ de Astor Piazzolla; ‘La vie en rose’ de Édith Piaf y Louis Gugliemi; ‘My Funny Valentine’ de Richard Rogers; ‘I’ve got rhythm’ de George Gershwin; ‘Procuro olvidarte’, de Manuel Alejandro; ‘Oblivion/Libertango’, de Astor Piazzolla; ‘Spain’, de Chick Corea o ‘From Within’, de Michel Camilo.