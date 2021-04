‘Las noches del Monumental’ ofrece música en vivo con el grupo Jazz Mad Bones y su espectáculo ‘Boneland’. Un homenaje a grandes figuras que han hecho que el trombón tuviera su lugar en todas las épocas y estilos del jazz, como Jack Teagarden, ‘Tricky Sam’ Nanton, trombonista de la orquesta de Duke Ellington, Al Grey, Tommy Dorsey, J.J. Johnson, Curtis Fuller, Franck Rosolino, Urban Clifford más conocido como Urbie Green, Locksley Wellington ‘Slide Hampton, Fred Wesley, Steve Turre, Robin Eubanks, Wycliffe Gordon, Troy Andrew ‘Trombone Shorty’ y Marshall Gilkes. Se podrá ver en La 2, el viernes 7 de mayo.

Jazz Mad Bondes interpretará temas como ‘Blueberry Hill’, ‘12th Street Rag’, ‘The girl from Ipanema’, sin olvidar a ‘Lassus Trombone’, ‘Round Midnight’ o ‘Someone to watch over me’.

Los arreglos de las canciones son, en gran parte, del estadounidense Salvador ‘Tutti Camarata’, que fue trompetista en la orquesta de los hermanos Dorsey y arreglista de Louis Armstrong, Billie Holiday, Duke Ellington. Los demás temas del repertorio de ‘Jazz Mad Bones’ han sido arreglados por trombonistas como Rafael Rocha (Brasil), Carlos Rubio (Venezuela), Elies Hernandis (España), Germán Diaz ‘Potos’ (Colombia), Curt Miller y Dick Mc Quary (EE.UU.), y el contrabajista Damiá Arenas (España).