'La boda de Rosa' i 'The father' premis Rosa de Sant Jordi de Cinematografia 2021 de RNE

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2021 afegeixen al seu palmarès el veredicte de la Rosa de Sant Jordi que es decideix per votació popular dels oients de Ràdio 4, i que en aquesta 65a edició han recaigut en les pel·lícules 'La boda de Rosa' i 'The father'.

La Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola ha estat per a 'La boda de Rosa', participada per RTVE. El film dirigit per Icíar Bollaín ha sigut el més votat. D'altra banda, els oients de Ràdio 4 també han volgut que la Rosa de Sant Jordi a millor pel·lícula estrangera sigui per a 'The father', dirigida per Florian Zeller.

L'entrega dels premis se celebrarà el pròxim 19 d'abril als Cinemes Verdi de Barcelona. Seguint totes les normatives de prevenció per la COVID-19, s'espera una entrega presencial, que serà objecte d'un programa especial a Ràdio 4 i a La 2 de TVE dins del circuit català.