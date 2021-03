El universo de Martin Scorsese está de celebración. En febrero una de las obras referenciales del director italoamericano cumplía 45 años: Taxi driver. En España tuvimos que esperar algo de tiempo para poder disfrutarla porque su estreno no llegó a nuestras salas hasta el 10 de marzo de 1977. En un inicio, las expectativas de esta icónica película eran muy bajas por la crudeza del guion de Paul Schrader y la dificultad que, por tanto, supondría introducir en la industria cinematográfica norteamericana un filme de estas características.

Sin embargo, Taxi driver terminaría convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de aquel año y, hoy en día, en la gran obra maestra de Scorsese, protagonizada por un todavía no muy conocido Robert de Niro, que daría vida al veterano de guerra Travis Bickle, quien por su inapetencia vital decide buscar trabajo como conductor de taxi.

El icónico filme ha cosechado varios premios entre ellos la Palma de Oro del Festival de Cannes, y cuatro nominaciones a los Óscar, concretamente a mejor película, mejor actor de reparto, mejor actriz secundaria y mejor banda sonora. Eso sí, las estatuillas de la Academia de Hollywood se le acabaron resistiendo por otro taquillazo de ese año: Rocky.

En 2016, buena parte del equipo que participó en aquella aventura cinematográfica se reunió en el Festival de Tribeca de Nueva York (Estados Unidos) para recordar viejos tiempos. Un encuentro 40 años después que forma parte de la cuarta y, hasta el momento, última edición de la película en DVD.

Y, recientemente, se ha podido ver a De Niro, entre otras muchas estrellas de todo el mundo, participar en la gala de los Goya 2021 con mensajes de apoyo y amor al cine español.

La soledad y repulsión hacia una sociedad

Era una provocación. Nadie quería rodar un guion tan violento, ya no solo por el uso de armas sino también por el desequilibrio psicológico y moral de su protagonista: Travis Bickle, un taxista cuyo comportamiento extravagante acabó cautivando a “toda una suerte de locos espectadores” que terminaron escribiendo al actor y al director porque “sentían que sus propias vidas psicopáticas habían sido la base de la película” señalaba Marcos Mostaza en La linterna mágica. De hecho, “años después, el hombre que disparó contra el entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, reconoció cuando fue interrogado que su principal fuente de inspiración para este atentado fue la película Taxi driver”, añadía.

En ese programa, Mostaza cuenta también que cuando el joven e inexperto Scorsese leyó el guion de Schrader, supo de inmediato que quería rodar esa película. Su motivación fue contar una historia “tan extraña como creíble”, así como visibilizar “el proceso de desestabilización mental de un individuo que busca su propia catarsis a través de la violencia”.

El guionista volcó sus experiencias vitales en el protagonista del filme. “Cuando Paul Schrader fue abandonado por su mujer, a principios de los 70, sufrió una crisis nerviosa. Pasaba las horas en el apartamento de su expareja cuando ella no estaba y se tiró semanas, sino meses, sin hablar absolutamente con nadie. En un absoluto estado de soledad, de autocompasión y de ira. Durante ese tiempo sufría de insomnio, acudía a sesiones nocturnas de cine porno, tomaba pastillas y adquirió una temeraria afición por las armas de fuego”. Una descripción que encaja a la perfección con la vida del sociópata Bickle en la película.

En términos generales, los personajes del elenco de Taxi driver trataban de reflejar los defectos, en ojos de sus creadores, de la cultura norteamericana. Un protagonista psicótico y racista, obsesión con la violencia, prostitución -representada en buena parte en una niña de 13 años- y el proxenetismo hasta la política. Rodar ese guion no sería tarea fácil en una industria cinematográfica que no acostumbraba a producir este tipo de películas y personajes.

De hecho, el Consejo Educativo Nacional no se mostró del todo convencido a la hora de permitir que Jodie Foster interpretase el papel de una adolescente prostituta. Era menor de edad y lo consideraban un ‘papel sucio’, por lo que la niña tuvo que someterse a pruebas psiquiátricas para demostrar que su actuación no afectaría en su vida privada.

No fue un camino de rosas para Scorsese. Eran sus primeros años en el mundo del cine y solo contaba con dos títulos a sus espaldas: El tren de Bertha (1972), una de las menos conocidas tras el éxito de Mamá sangrienta (1970). A la hora de pedir financiación se topaba una y otra vez con la misma respuesta: “todavía no, cuando tengas más experiencia, lo pensaremos”. Más tarde y con la buena acogida que tuvieron sus siguientes dos filmes, Malas calles (1973) y Alicia ya no vive aquí (1974), Scorsese logró por fin lo que llevaba queriendo desde hacía tiempo: poner en marcha el rodaje de Taxi driver.