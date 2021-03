Concierto de Juan Antonio Simarro en 'Las noches del Monumental' de RTVE

Llega a ‘Las noches del Monumental’ el espectáculo ‘Simarro, música positiva’ del compositor y pianista Juan Antonio Simarro. Una velada en la que se podrá disfrutar de temas como el ‘Divertimento’ para ukelele y orquesta de cuerda, ‘Amarga dulce’, ‘Cádiz’, ‘I just want to cry’, entre otras de sus composiciones. El concierto podrá verse en La 2 el viernes 26 de marzo.

Juan Antonio Simarro, con su música alegre, emotiva, directa y cercana, con estilos de carácter español, melódico, jazz, e incluso con percusión étnica, estará acompañado en el escenario por los profesores de la Orquesta Sinfónica RTVE Rubén Darío Reina y Zaloa Gorostidi (violines), Raluca Berbec (viola), José Miguel Manzaneda (contrabajo), el percusionista de la Orquesta Sinfónica RTVE Raúl Benavent y Bely Basarte (voz).

Se podrán escuchar obras como ‘Cádiz’, ‘Desarrollo sostenible’, que forma parte de su ‘Sinfonía nº1. Por un mundo mejor’ en la que expresa la relación entre el ser humano y la naturaleza; el ‘Adagio para violín, piano y orquesta de cuerda’, o ‘Cuatro acordes para expresarme’, que cantó Isabel Pérez Dobarro en el Forum de los Premios Nobel de La Paz en Minneapolis. La cantante Bely Basarte (voz de Bella en la película de Disney ‘La Bella y la Bestia’) será la artista invitada para este tema.