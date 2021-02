Música de cine, tango, danzas irlandesas, bossa nova... en 'Las noches del Monumental' de RTVE

‘Las noches del Monumental’ ofrece una nueva velada de música en vivo con ‘Paisajes sonoros’, un viaje musical por distintos países y emociones. Música de cine de Italia y Grecia, tango argentino, danzas irlandesas, bossa nova brasileña, o temas originarios de Rusia, Hungría, Austria y Rumanía integran esta propuesta ecléctica.

El grupo integrado por Marian Moraru (violín, profesor de la Orquesta RTVE), Raúl Benavent (percusión, solista de la Orquesta), Antonio Toledo (guitarra y buzuki), Roberto Terrón (contrabajo, solista de la Orquesta) y Luis Fernández (piano) interpretará ‘Paisajes sonoros’.

El público podrá disfrutar de conocidos temas de las películas ‘Zorba, el griego’ (del compositor Mikis Theodorakis) o ‘Cinema Paradiso’ (Morricone) junto con el tango ‘Por una cabeza’ de Carlos Gardel, o música de Brasil como ‘Chica de Ipanema’ de A. Jobim o ‘Tico Tico no Fubá’ de Zequinha de Abreu.

Además, canciones originales de Rusia (‘Dos guitarras’, de Ivan Vasiliev), Irlanda (‘Irish Dance’), Austria (‘Canción de amor’ y ‘Encantadora Rosemary’ de Fritz Kreisler), Hungría (‘Csárdás’, de Vittorio Monti) o Rumanía (‘Hora Staccato’ de Grigoras Sínica y ‘Alondra’, de Anghelus Dinicu).

Próximo concierto: Juan Antonio Simarro

El viernes 5 de marzo, ‘Las noches del Monumental’ ofrecen el espectáculo ‘Simarro, música positiva’, una propuesta del compositor y pianista Juan Antonio Simarro, con creaciones suyas como el ‘Divertimento’ para Ukelele y orquesta de cuerda, ‘Amarga dulce’, ‘Cádiz’, ‘I just want to cry’, ‘Noche en el café Montarto’, ‘Adagio’ para violín piano y orquesta de cuerda y fragmentos de composiciones de un cuarteto de cuerda, o un movimiento de su ‘Sinfonía para un mundo mejor’.

Forman el elenco Juan Antonio Simarro (piano y ukelele), Rubén Darío Reina y Zaloa Gorostidi (violines), Raluca Berbec (viola), José Miguel Manzaneda (contrabajo), Raúl Benavent (percusión) y Bely Basarte (voz).