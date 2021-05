El premio Gordo de la Lotería de Navidad ha sido este año el 72.897, un primer premio que ha repartido cuatro millones de euros a la serie, en total, 400.000 euros por décimo, entre 17 provincias, aunque la suerte ha caído especialmente en Andalucía y Reus (Tarragona). Un año más, las imágenes de celebraciones y alegría en las calles por parte de los agraciados se han repetido aunque, eso sí, las mascarillas y la distancia interpersonal se han colado entre los protagonistas, que no olvidan que estamos en plena pandemia de coronavirus.

El Gordo se ha vendido en Punta Umbría (Huelva), Reus (Tarragona), Granada, Madrid (Doña Manolita), Boñar (León), O Grove (Pontevedra), Bilbao, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Jávea (Alicante), Cáceres, El Puerto de Santa María (Cádiz), Córdoba y Haría (Las Palmas). Además, se ha consignado en San Pedro del Pinatar (Murcia), Vigo (Pontevedra), O Porriño (Pontevedra), Salamanca, Bonavista (Tarragona), Oliva (Valencia), Alfara del Patriarca (Valencia) y Zamora.

El primer premio se ha hecho esperar este año hasta las 12.02 del mediodía, cuando ya habían salido el tercero, un cuarto y seis quintos. El año pasado había sido el más tempranero, a las 09.19, apenas diez minutos tras comenzar el sorteo.

Alexander René ha sido el niño de la Residencia de San Ildefonso que ha cantado el premio, y su compañero Unai Barón ha cantado el número agraciado en el sexto alambre de la sexta tabla. Han extraído las bolas Fernanda Daniela Laborde y Yesica Paola Valencia.

La emblemática administración madrileña de Doña Manolita ha repartido también un pellizco de este premio, unos 8 millones de euros, al vender dos series del número agraciado. Y no se ha quedado ahí, porque también ha dado un tercer premio, dos cuartos y tres quintos, con lo que ha repartido un total de diez millones.

“Alegría contenida en esta administración de Granada en la que se han repartido 180 millones del 72.897, del Gordo. Y no es la primera vez que reparte millones del primer premio. Hablamos con Enrique, el dueño https://t.co/icHe2Skye4 #LoteríaRTVE #SorteoNavidad pic.twitter.com/v995WfL1LW “

Enrique también celebra el primer premio repartido en su administración de Granada, donde la Policía ha tenido que cortar la calle para evitar las aglomeraciones . El lotero explica a TVE que no es la primera vez que reparte el primer premio. "Yo he dado el Gordo más gordo que se ha dado en la Lotería de España, un año di la serie completa", afirma.

Una de las agraciadas ha dicho a TVE que con los 400.000 euros que le han tocado va a ayudar a sus hijas y a darse "algún capricho". “Lo he pasado un poquito mal por temas de salud y en esta vida todo vuelve, he pasado por mucho malo y ya tocaba que llegase un poquito de alegría” , ha añadido. "se lo merece porque lo ha pasado muy mal con la crisis", ha dicho una de sus hijas.

“Lo he pasado muy mal por temas de salud y ya tocaba un poquito de alegría“

Respecto a Puerta Umbría, el premio lo ha vendido la única administración de loterías que existe en la localidad, en una zona de tránsito turístico durante el verano, que se ha estrenado este martes con el Gordo después de 50 años de actividad . Cristina Ferrera, una de las responsables de la administración, ha explicado a Efe entre nervios e inquietud: "Cuando ha salido el Gordo, ni siquiera sabía que lo habíamos vendido aquí: nos hemos enterado cuando han comenzado a llamarme para decírmelo y no me lo creía".

“Nos hemos enterado de que hemos vendido el Gordo cuando me han llamado para decírmelo“

Un único décimo vendido y un lotero que reparte pero no recibe premio

En contraste, Juan Fernández ha vendido un solo décimo del premio Gordo en su administración de lotería de Vigo, pero dice a RNE estar "muy contento" porque es la segunda vez que vende el número agraciado con el primer premio del Sorteo de Navidad. "Vendemos boletos azules, es el nuevo formato de la Lotería Nacional y a la gente le llama mucha atención". Supone que el agraciado es un vecino de Vigo, aunque "es difícil de saber".

“#LoteríaRTVE | En Vigo, Juan Fernández, lotero. Es la segunda vez que da El Gordo. Este se ha vendido por máquina.



��"Suponemos que sería vendido aquí, pero es muy difícil de precisar"@RTVEGalicia



��@DePeaPaRNE https://t.co/tqZSXni64j

�� https://t.co/lhmURWOfqP pic.twitter.com/EhqrEA4F6t“ — Radio Nacional (@rne) December 22, 2020

“Los loteros nos quedamos algunos décimos, pero no hemos tenido la suerte de quedarnos con uno premiado“

Alberto, por su parte, ha vendido décimos agraciados con el premio Gordo, un cuarto y dos quintos en la administración de Loterías Perolo, en San Pedro del Pinatar, donde los vecinos ya están celebrando en la calle con “máxima alegría” aunque respetando las medidas de seguridad, dice. Pero reconoce a RTVE.es que él y su familia no han tenido la “suerte” de estar entre los premiados: “Los loteros nos solemos quedar con algunos décimos, pero este año no hemos tenido la suerte de quedarnos con los premiados”. “Todavía no sabemos cuánto hemos vendido del Gordo, porque ha sido por ventanilla. Del cuarto premio han sido 600 décimos” que han ido todos a una asociación deportiva, añade.