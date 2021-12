Los creativos publicitarios apelan a los sueños, la ilusión, la magia, la Fortuna o la suerte compartida en los anuncios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad para incitarnos a comprar un décimo. En RTVE.es repasamos todos los anuncios desde el año 2000.

El anuncio de Lotería de Navidad de 2020, también nos anima a "compartir como nunca". El vídeo emprende un viaje a través de los años con el décimo de lotería como hilo conductor, para acabar en este año de pandemia en el que la Navidad será muy diferente.

01.30 min Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2020: "Compartir como siempre. Compartir como nunca"

La ilusión de compartir un número de Lotería de Navidad se plasmó en los cuatro anuncios de 2019. Los spots se fueron desvelando durante las cinco semanas previas al sorteo. Cuatro historias sobre cómo un décimo de Lotería de Navidad sirve de vínculo con las personas que queremos. En el primero conocemos la historia de Félix y su exnuera Pilar.

01.30 min Así es el anuncio Lotería de Navidad 2019: "Unidos por un décimo"

En el segundo anuncio, 'Carmen y Víctor', un celador de hospital comparte su décimo, el número que se juega en el centro hospitalario, con una de las pacientes ingresadas con ninguna gana de pensar en el futuro debido a su enfermedad. Consigue arrancarle una sonrisa y planificar un viaje a Japón si les toca el Gordo.

01.30 min Segundo anuncio de la Lotería de Navidad: 'Carmen y Víctor'

En el tercer anuncio, 'Ramón y José', un padre regala unos décimos a sus dos hijas y a la pareja de una de ellas. Inicialmente excluye a uno de los novios, porque llevan poco tiempo saliendo juntos. Finalmente le hace partícipe del número común.

01.30 min Tercer anuncio de la Lotería de Navidad de 2019: 'Ramón y José'

En el cuarto spot, ‘Emilio y Gloria', una hija compra un número de lotería muy especial para la empresa familiar. Se trata de la fecha de creación de la sociedad, un detalle que tiene con su padre justo el día que el fundador se jubila.

01.30 min Cuarto anuncio de la Lotería de Navidad 2019: 'Emilio y Gloria'

En 2018 el protagonista del anuncio fue Juan, una persona huraña que vive atrapada en “el día de la marmota” y acaba aburrido de que le toque la Lotería. Al final, logra romper el bucle temporal cuando comparte la suerte con otra persona.

05.39 min Así es la versión extendida del anuncio de la Lotería de Navidad

La historia de amor entre la extraterrestre Danielle y el guía turístico Daniel fue la protagonista del anuncio de 2017, dirigido por Alejandro Aménabar. Casi un cortometraje con 20 minutos en su versión extendida.

19.42 min Anuncio Lotería de Navidad 2017.

La agencia Leo Burnett en el anuncio de 2016 narra el despiste de una maestra jubilada que cree haber ganado el Gordo un 21 de diciembre, al ver una retransmisión de archivo. Con su ilusión acaba contagiando a todo un pueblo y nadie se atreve a sacarla del error.

04.54 min Anuncio de la Lotería de Navidad 2016

El primer anuncio de Lotería de Navidad sin actores se emite en 2015. Justino, un personaje de animación, es un vigilante que trabaja en horario nocturno y logra cautivar a los espectadores.

03.30 min Anuncio de la lotería de Navidad 2015

Uno de los anuncios más recordados es el de 2014, el del ‘Bar de Antonio’. La costumbre de compartir los décimos de la Lotería y la solidaridad marcaron las navidades de ese año

02.29 min Anuncio de la lotería de Navidad 2014

El anuncio de la Lotería de Navidad de 2013 suscitó numerosas críticas. La fallecida Montserrat Caballé estaba acompañada por grandes como las de de Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori. Entre todos interpretaron una particular versión de Always on my mind de Elvis Presley con la letra "Pon tus sueños a jugar".

02.18 min Anuncio de la lotería de Navidad 2013

El lema "Si sueñas...Loterías" fue utilizado por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado dos años seguidos. Una fábrica mágica en la que unos niños trabajaban para hacer realidad los sueños de los que juegan en el sorteo del Gordo.

02.30 min Anuncio de la lotería de Navidad 2012

El universo de Harry Potter, el personaje literario creado por la escritora británica J.K. Rowling, fue el escenario de referencia elegido por los publicitarios el anuncio de la Lotería de Navidad de 2011.

01.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2011

Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y Cenicienta junto con la Diosa Fortuna fueron los protagonistas del anuncio del año 2010. “Negarse a crecer” y “seguir disfrutando como niños” fue el mensaje del spot de este año.

00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2010

La voz en off de un narrador describía en el anuncio del sorteo extraordinario de 2009 las diferentes Navidades que se pueden vivir y destacaba "la nuestra", la que se podía celebrar con la ilusión de los niños de San Ildefonso al cantar el Gordo

00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2009

La crisis económica y financiera marcaba el anuncio de 2008, ante este escenario, animaba a participar a los espectadores porque en las Navidades "todos somos más humanos”.

00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2008

"La suerte es de todos" fue el eslogan de la campaña del año 2007. También resaltaba la solidaridad a la hora de compartir un décimo.

00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2007

En 2006 el calvo de la lotería dice adiós al anuncio. El lema "Lotería de Navidad. Es lo que toca" y otros tópicos navideños como el turrón, copiosas comidas, reencuentros estuvieron presentes en este spot.

00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2006

Durante los años 2000 y 2005 se repitió el mismo lema: "Cada Navidad, tus sueños juegan a la Lotería. ¡Que la suerte te acompañe!". Frase que acompañaba a un personaje que no pronunciaba palabra. El famoso calvo de la Lotería se coló en nuestros televisores desde 1998. Su abrigo negro, su soplo mágico envuelto en imágenes en blanco y negro todavía permanecen en el recuerdo de muchos.

00.58 min Anuncio de la lotería de Navidad 2000

01.00 min Anuncio de la lotería de Navidad 2001

01.00 min Anuncio de la lotería de Navidad 2002

00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2003

00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2004

01.21 min Anuncio de la lotería de Navidad 2005

Un recorrido por todos los anuncios de la Lotería que ya forman parte de nuestra historia y de la memoria sentimental de España.