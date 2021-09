RNE ha reconegut amb el Premi d'Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2019 l'extensa carrera professional de l'actor Jeremy Irons. Els guardons que enguany celebren la seva 63a edició, s'entregaran el 29 d'abril al CaixaForum de Barcelona. Els principals guardons han reconegut aquest any, a més, les pel·lícules 'Las distancias' i 'Viaje al cuarto de una madre', ambdues participades per RTVE.

El carismàtic actor britànic ha estat premiat per les seves quatre dècades de trajectòria en les que ha interpretat papers en pel·lícules de gran qualitat com 'Herida' de Louis Malle, 'La misión' de Roland Joffé, 'Inseparables' de David Cronenberg, 'La casa de los espíritus' de Billie August, 'Lolita' d'Adrian Lyne o 'Belleza robada' amb Bernardo Bertolucci.

Irons ha triomfat no només als cinemes, també a la televisió i al teatre, on es va formar com a actor. L'actor té al seu palmarès premis com els Globus d'Or, Emmys, Tony, el premi Donostia de Sant Sebastià i l'Oscar que va guanyar el 1990 per 'El misterio Von Bülow'.

El britànic és, sens dubte, un dels actors europeus més valorat. Ha treballat a Hollywood amb regularitat, també en grans produccions com 'Batman versus Superman' o 'La liga de la Justicia' formant part sempre dels més importants repartiments.

Aquest mes d'abril, l'actor presenta al Barcelona Film Fest, 'Pintores i reyes del Prado', un documental que commemora els 200 anys del Museu, en el que fa de narrador.