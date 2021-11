El próximo 18 de enero llegará a los cines de toda España la esperada aventura cinematográfica de Los Lunnis. Como adelanto, este miércoles se estrena en RTVE.es el tráiler con las primeras imágenes de la película, que ha obtenido ya el distintivo de “especialmente recomendada para la infancia”.

Los personajes favoritos del canal CLAN, el canal infantil y juvenil de RTVE, saltan a la gran pantalla avalados por el éxito de la serie dentro y fuera de la televisión, tras alcanzar el disco de platino y más de 8 millones de reproducciones en YouTube.

'La gran aventura de Los Lunnis y el Libro Mágico' dará vida a los populares muñecos que, junto a su amiga, la pequeña Mar, se verán inmersos en una gran aventura para salvar el libro que contiene todos los cuentos del mundo. A su paso, irán encontrando personajes de cuentos y leyendas, reales y animados… Juntos descubrirán la importancia de leer. Una historia llena de emociones y valores que combinará muppets, animación, imagen real y numerosas canciones.

Una pequeña, pero gran actriz de 8 años, Carla Chiorazzo, da vida a Mar. Junto a ella, Pablo Carbonell como Merlín, Bruno Oro como el malvado Crudo, Ramón Barea como el abuelo, y más de 20 actores invitados como David Fernández, César Camino, Sebastián Blanco o Rodrigo Poisón, y por supuesto Lucrecia, la protectora del libro mágico, acompañarán a Lublú, Lulila, Lupita y Lucho.

Para conseguir su propósito, Los Lunnis y Mar deberán entrar en el libro y ganar a Crudo y su fiel servidor, un dron llamado Alfred, en una carrera a través de los cuentos más populares. En su aventura, se encontrarán con muchos de los personajes de los cuentos más populares como Merlín, Pinocho, Alicia, el Mago de Oz, el Flautista de Hamelín o el Ratoncito Pérez, que jugarán un papel importante en su maravilloso viaje. Una gran aventura con un final repleto de sorpresas que no sólo ilusionará a los espectadores más pequeños.

Coproducida por RTVE

RTVE, que coproduce esta película junto a Tandem Films y Enrique Cerezo P.C, participó activamente en el rodaje con el asesoramiento de filmación de muppets, medios técnicos y la caracterización de los muñecos que participan en diferentes secuencias, en un proceso tutelado por el equipo de Contenidos Infantiles de TVE sobre un guion de Gorka Magallón, Daniel García y Álvaro Ron.

Filmax estrenará la película en España y se encargará de las ventas internacionales.

Juan Pablo Buscarini, premiado internacionalmente y con un Goya (2007) a la Mejor Película de Animación por 'Pérez, el ratoncito de tus sueños', dirige la cinta. José María Isidoro, director de la serie 'Lunnis de leyenda' es el director de la Segunda Unidad. La película cuenta además con un equipo creativo de primer nivel formado por profesionales de la talla de Pilar Revuelta (Oscar por 'El laberinto del Fauno') en la Dirección de Arte; Clara Bilbao (con dos Goyas en su haber) al frente del Diseño de Vestuario; Rodrigo Pulpeiro, en la Dirección de Fotografía; y la Producción Ejecutiva de Cristina Zumárraga (ganadora de dos Goyas a la Mejor Dirección de Producción).

'La gran aventura de Los Lunnis y el Libro Mágico' llega con vocación internacional en una coproducción entre España (80%) encabezada por RTVE junto a Tandem Films, Enrique Cerezo PC, Caléndula Films AIE y Argentina (20%) con Pampa Films, Non Stop Digital, In Post We Trust y Mediabyte.