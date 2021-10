La Copa del Mundial de Futbol de 1982 va ser la dotzena edició del campionat mundial de futbol masculí organitzat per la FIFA. Es va celebrar a Espanya des del 13 de juny fins a l'11 de juliol de 1982.



El campionat va comptar per primer cop amb la participació de 24 seleccions nacionals. El comitè organitzador va habilitar un total de 17 estadis en 14 sedes, inclòs el Camp Nou per la cerimònia d'inauguració i el Santiago Bernabeu per la gran final. El Mundial de 1982 va ser el primer a comptar amb representants de tots els continents.





59.31 min Inauguración del Mundial España'82





RTVE va haver de renovar i ampliar la seva xarxa actual de difusió per garantir la correcta recepció de les retransmissions.



Per la gravació dels partits TVE va comptar amb sis càmeres en cada camp de joc: tres càmeres principals, dos càmeres de porteria i una d'ambient. En cada estadi es va disposar d'una unitat mòbil principal (cinc càmeres) i una unitat mòbil auxiliar (tres càmeres), de manera que, encara que fallara completament una d'elles, es pogués retransmetre el partit. En cada estadi es va disposar a més a més d'un enllaç de microones per la transmissió del senyal d'imatge, i una sala tècnica i de control dotada de tres magnetoscopis i equips auxiliars.



Pel senyal internacional dels partits, RTVE va renovar tot el seu material i va construir a Madrid la torre de comunicacions «Torrespaña».



La cobertura del mundial va suposar per RTVE la inversió més alta de la seva història fins aleshores, al voltant de 15.0000 milions de pessetes.