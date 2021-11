En la última jornada de #OI2rtve nos reunimos para poner en común nuestra experiencia como periodistas y técnicos. Algunos se han ido a dormir muy tarde: el café no se perdona antes de subir al aula. Miguel Ángel Martín y Carmen Franco, del Instituto de RTVE en Sant Cugat ya tienen a punto los diplomas. En un momento, el catedrático de Comunicación de la UAB José Manuel Pérez Tornero los tendrá firmados.

Nos vamos sentando. Es el día de las conclusiones, del visionado final de los cuatro reportajes gracias a los que hemos aprendido a llevar en nuestras manos un pequeño dispositivo para contar la realidad. #Mojo ha venido para quedarse.

Antes de que cada grupo explicara cuál ha sido su experiencia, Laura Cervi, profesora del Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB pide a los participantes que nos cuenten qué se llevan a casa. Cervi es una investigadora en comunicación política, participación y ciudadanía activa y asegura que sí podemos divertirnos con nuestro trabajo, dando a conocer la realidad como perdiodistas o técnicos.

El primer grupo nos han presentado el reportaje "Intergenerational theatre in El Raval" sobre teatro intergeneracional en el barrio del Raval de Barcelona. Desde hace cinco años ensayan una vez a la semana alumnos de ESO con personas adultas. En el vídeo Albert Nadal (UAB, Spain), Darko Flajpan (Croatian RadioRV, Croatia), Jonas Borms (Belgium), Dejan Oblak (Zagreb University, Croatia), Montserrat Rigall i Corominas (RTVE, Spain) y Blanca Flaquer, nos han mostrado como el teatro es una forma de integración, relacion, creación y superacion.

El problema lo han tenido con el zoom : no es un herramienta demasiado útil cuando ruedas con un telefóno. También se complica cuando tienes mucho material almacenado. En el terreno de las ventajas, cuentas con la hiperconectibilidad. El wi-fi permite que los materiales circulen y se compartan con más facilidad. Además, en el caso de este seminario además de las cuentas de Google Drive se ha ubicado en el Instituto de RTVE un servidor local.

El grupo @oi2mojo2, con Nacho Rodríguez a la cabeza, nos presenta su reportaje sobre los refugiados sirios en Barcelona. Un reportaje muy emocionante, las declaraciones de los que han llegado a Barcelona huyendo de la guerra son impactantes. El móvil no impone tanto a los testimonios como cuando te acercas con una cámara de televisión. Pero con un móvil en la mano, corres el riesgo que la gente te toma per un becario...! Nos explican que no creen que el smartphone sea el fin de las cámaras de televisión, sino que deben convivir ambas tecnologías.

El trabajo ha sido muiy intenso porque han realizado muchísimas declaraciones de refugiados sirios en Barcelona Ana Melro (UAB, Spain), Philip Penny (IADT, Ireland), Žarko Cižmar (TELECENTAR, Croatia) y Goran Jablanovic (Croatian RadioTV, Croatia).

