Es rusa, tiene un novio portugués, vive en Estados Unidos y podríamos decir que es casi ciudadana del mundo. Pero donde más estamos viendo a Irina Shayk últimamente es aquí, en España. No solo porque su chico, el futbolista Cristiano Ronaldo, juega y vive aquí, sino porque la mayoría de sus trabajos los hace en nuestro país.

En el último la hemos visto preparándose para el verano posando con colores flúor que están tan de moda. En alguna ocasión lo ha dejado claro. Ella se considera una modelo especializada en lencería y ropa de baño. De hecho, está recorriendo estos días Europa para demostrarlo y ya ha pasado por Turquía, Lisboa o Londres.

También Madrid, porque entre posados en photocalls y sesiones de fotos, Irina sigue sacando tiempo para escaparse a la ciudad en la que vive su novio Cristiano Ronaldo. El próximo mes de mayo cumplirán dos años juntos y han sabido encontrar la manera de que su relación funcione perfectamente aunque se vean poco. Y de nuestro país, Cristiano no es lo único que le gusta: "Me encanta España, la gente aquí es encantadora, el tiempo es fabuloso, la cultura y la gente es muy acogedora y afectuosa, es un país increíble aquí me siento como en casa."

Tiene como referentes en su vida a su madre y a su hermana, y en su profesión apunta alto. Quiere llegar a ser la Naomi Campbell o la Claudia Schiffer del siglo XXI. Cualidades y atractivo no le faltan.