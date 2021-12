Cuándo: del 13 al 15 de abril

Dónde: c/ Agustín de foxa s/n, Madrid

Cuánto: los precios van de los 5 a los 100 euros

La gran fiesta de los diseñadores emergentes tiene lugar este fin de semana en Madrid. La 23 edición del Nómada Market ha ocupado el ático de la estación de Chamartín bajo el lema de Do it yourself -Hazlo tú mismo-. Una pasarela de moda, talleres, 160 diseñadores, una exposición, un concierto... no hay excusa para no echar un vistazo.

Según han explicado los organizadores del Nómada Market a Radio 5, Sol, Diego y Andrea, la feria busca que los diseñadores emergentes vendan pero también que hagan contactos con prensa, tiendas y otros diseñadores.

En esta edición de abril, además, hay todo tipo de talleres en los que los asistentes pueden aprender a crear sus propios complementos: un turbante veraniego, un reloj con un disco de vinilo, pulseras con telas vintage, y un largo etcétera. Además, existe la oportunidad de hablar con los diseñadores cara a cara y que te expliquen cómo han creado sus prendas y complementos.

En el Nómada Market pueden encontrarse infinidad de complementos, como diademas con motivos florales como estas.

Además de los stands de diseñadores, Nómada Market cuenta con espacios como escenario, la pasarela, la zona de chill out, la barra de bar y otras sorpresas: conciertos, performances, teatro... Toda la programación puede descargarse en su página web.

Una de las características más importantes de esta feria de diseñadores es el contacto directo con los diseñadores.