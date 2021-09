El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha insistido en RNE en las insinuaciones lanzadas este fin de semana, de que la justicia actúa al dictado de las necesidades del Gobierno al poner en marcha la ‘Operación Galgo’ contra el dopaje justo el día en que el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso sobre el conflicto de los controladores: "Yo no he usado la palabra jueces, sino la palabra casualidad", ha matizado en la entrevista con Juan Ramón Lucas.

El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons ha asegurado hoy en RNE que "cada vez que Rubalcaba tiene un problema hay una filtración policial" y ha insistido "cada vez que tiene un mal momento político o un instante de dificultad aparecen filtraciones, detenciones o redadas, que casualmente vienen a despejarle el panorama".

Así lo ha afirmado hoy en ‘En días como hoy’ de Radio Nacional en línea con las afirmaciones que ya realizó este fin de semana. Preguntado sobre si duda de la independencia de la justicia, Pons ha explicado que "las filtraciones no tienen por qué hacerlas los jueces y las redadas se deciden en el ministerio del Interior" y ha matizado que él sólo ha hablado de "casualidad". "No he usado la palabra jueces, he usado la palabra casualidad" ha puntualizado.

Estado de alarma frente a un conflicto laboral

El portavoz del PP ha avisado del peligro de prolongar el estado de alarma: "hay que tener cuidado de no usar el estado de alarma de forma preventiva porque el Gobierno está usando el sistema de alarma para resolver un conflicto laboral" y "tendrá que justificarlo ante los españoles" porque ha subrayado que se trata de "una situación de tanta excepcionalidad que mientras esté vigente no se pueden convocar elecciones" .

Rubalcaba y Calvo Sotelo

Para el vicesecretario general de Comunicación del Partido Popular "Rubalcaba nunca llegaría a presidente del Gobierno si le tuvieran que votar los ciudadanos" . En su opinión sólo llegaría a ese puesto "si Zapatero se marcha y le deja ser una especie de Calvo Sotelo del socialismo, aunque a Rubalcaba para ser Calvo Sotelo le falta mucho", ha añadido.

"Vivimos en un estado de taquicardia nacional" ha denunciado el político popular sobre el momento económico y político que atravesamos y ha denunciado que en esta situación "a Zapatero ni se le ve", precisamente "cuando más le necesitan los españoles"

Zarrías y Blanco

Del secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, que ha acusado al PP de tener reuniones con los controladores, ha dicho: "he tenido contrincantes en el PSOE más educados con más limpio historial político, con más imaginación y mejor imagen pública".

También se ha referido a la actuación de "extraordinaria ineficacia" del ministro de Fomento en el caos aéreo. González Pons asegura que José Blanco no sabe hacer "dos cosas a la vez" en referencia a sus dos cargos de vicesecretario general del PSOE y de ministro de Fomento.

Frente a las críticas a la gestión de Blanco en la crisis de los controladores, Pons ha alabado la llegada del AVE a Valencia "son obras de todos de las que todos podemos sentirnos orgullosos".

"Confiamos en el Gobierno"

En cuanto a la política antiterrorista, González Pons sí se ha mostrado a favor de la labor que está llevando a cabo el Gobierno: "nos está dando información, creemos que está en la línea correcta y sí, confiamos en el Gobierno", ha asegurado.

"Veo a Rajoy de presidente"

Sobre el futuro político de su partido, al que las encuestas dan por vencedor en las próximas elecciones generales, el portavoz popular ha dicho que ve a Rajoy de presidente, "un gran presidente", ha añadido, "el que España necesita, con sentido común, templado y con sensatez y que va a dar confianza", ha augurado.