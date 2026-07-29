De la trastienda de un videoclub erótico al riesgo de sufrir un herpes: por qué tu cuerpo te exige que te enfades

"Niña, cállate. No la líes. Sé buena". Crecemos con el miedo al conflicto metido en la cabeza. Nos enseñan a tragar saliva y a esconder cualquier señal de ira para no incomodar al resto. Pero silenciar las emociones tiene un precio altísimo. Yolanda Pintor apaga las luces del estudio en la nueva entrega de Frente al espejo para guiarte por los laberintos de la mente y sentarte cara a cara con tus emociones. El objetivo de esta charla no es huir del enfado, sino aprender a darle la mano.

Un martillo contra el machismo A veces, la rabia es el único motor capaz de sacarnos del pozo de la ansiedad o la tristeza. Para entenderlo, el programa viaja hasta el Valladolid de los años 90 con la comedia Cochinas. Allí nos espera la actriz Raquel Pérez en la piel de Mariví, una mujer asfixiada por la falta de dinero y por un marido que la prefiere sumisa. Todo salta por los aires cuando un grupo de vecinas conservadoras termina gestionando, por pura necesidad, un videoclub porno. El choque de realidad que sufren con sus prejuicios les hace abrir los ojos. Se dan cuenta de golpe de todo el placer que el machismo y la educación de la época les habían robado. Y, lógicamente, arden por dentro. Pero en lugar de quedarse llorando en una esquina, abrazan sus frustraciones, agarran un martillo y tiran abajo la pared del local. El enfado deja de ser un tabú para convertirse en el salvavidas que les permite organizarse, cuidarse entre ellas y mandar a paseo la represión. Los actores de 'Cochinas' en el Festival de Málaga de 2026 GETTY

La mentira de la autogestión emocional Esa necesidad de enseñar los dientes es la que defiende a capa y espada Sofía Comas en su disco Tecuán Caroca. La cantante se inspira en el desconsuelo de las rancheras mexicanas y en la figura de un jaguar para recordarnos que somos vulnerables, pero también tenemos las garras afiladas para enseñarlas en momentos de frustración. Durante la charla, Comas suelta una advertencia muy seria contra la moda de la "autogestión emocional". Nos estamos obligando a controlarlo todo desde el interior de nosotros mismos, a sonreír todo el rato y a no alzar la voz. Según la cantante, esa dictadura del autocontrol es inhumana y acaba pasando factura física en forma de estrés o incluso brotes de herpes. Frente a los libros de autoayuda que te piden estar siempre zen, ella prefiere abrazar el melodrama y aceptar que la intensidad es totalmente natural. Sofia Comas y Miguel Angel Orihuela de Los Invaders actuando en el día internacional de los museos de Radio 3 ALDARA ZARRAOA GETTY