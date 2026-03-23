¿Fue Rosa Parks una rebelde involuntaria? La psicología explica por qué todos somos rebeldes

La cantante Jeanette ya lo dejaba claro al entonar aquello de "yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así". Pero en Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño desmontan esta frase.

O, mejor dicho, la extrapolan al conjunto de la humanidad porque, en mayor o menor medida, todos somos rebeldes como una “reacción humana natural que sentimos cuando nos están quitando la libertad”, según destaca Muiño.

Rosa Parks, involuntario icono de la rebeldía Cansada de tener que cederle el asiento a los hombres blancos en el autobús, Rosa Parks decidió permanecer sentada en su sitio cuando le pidieron que se levantara y se fuese a la parte trasera del autobús con el resto de las personas negras que en él viajaban. Un acto de rebeldía que no estuvo premeditado, recuerda Muiño tras escuchar una entrevista rescatada del archivo sonoro de RTVE. Convertida a partir de entonces en una importante figura del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, Parks reaccionó de forma imprevista, fue algo que se le ocurrió sobre la marcha cuando iba rumbo a trabajar. ¿Por qué lo sabemos? Porque la preocupación de la propia Parks era “no llegar al trabajo después de lo que hizo”. Este acto no dejó de ser un pequeño gesto que, posteriormente, Martin Luther King convertiría en un icono para encabezar ese movimiento. Martin Luther King elevó la figura de Parks a icono del movimiento por los derechos civiles de EE.UU. MICHAEL OCHS / GETTY

¿Por qué se convirtió en un icono? Aunque el plante de Parks no dejó de ser simplemente la cerilla que encendió la mecha. En palabras de Luis Muiño, “para que nuestra rebeldía influya, tenemos que mantenerla en el tiempo con calma”. Las mayorías —apunta Muiño— están acostumbradas a no defender su argumento. La respuesta de “porque sí” a la pregunta de por qué tengo que cederte el asiento deja de ser válida. Pero, ¿qué otros ‘psicoaprendizajes’ podemos extraer de estos actos espontáneos?, ¿es la rebeldía algo destructivo para los seres humanos?, ¿cómo podemos canalizar estos actos de rabia esporádica? En RNE Audio y RTVE Play, Molo Cebrián y Luis Muiño dan las respuestas a todas estas preguntas: Así somos Así somos - Episodio 10 - Somos rebeldes ¿Has sentido ese impulso de decir 'no', aunque todos esperan que digas 'sí'? Con la historia de Rosa Parks como hilo conductor, exploramos la rebel... Ver ahora