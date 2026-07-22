Jesús Terrés y Leo Mateos se sientan 'Frente al espejo' para dialogar con el miedo

Hay madrugadas en las que apagar la luz de la mesilla significa encender de golpe todos los monstruos que habitan en nuestra cabeza. La radio, histórica compañera de la gente que se desvela y padece insomnio, cambia ahora las reglas del juego.

"La noche oscura del alma se define como la época en la que, de tantísima oscuridad que ves, descubres que eres luz". Con esta rotunda premisa arranca la primera emisión de Frente al espejo (miércoles a la 01.00 h en Radio Nacional), la nueva apuesta de Yolanda Pintor que nos propone un viaje directo a las entrañas del miedo. Olvida las fórmulas fáciles de la autoayuda, aquí venimos a sentarnos frente a frente con las emociones para escuchar qué quiere decirnos exactamente el pánico.

La trampa biológica del pánico Frente a la idea extendida de que el terror es solo un truco de la mente, la psicóloga Ana Díez Aguilar pone la ciencia sobre la mesa. A través del método alba emotion de la investigadora Susana Block, el programa explora cómo las alteraciones físicas juegan un papel determinante. ¿Sabías que la taquicardia, el nudo en la garganta o la tensión en los hombros tienen una misión clara de supervivencia? En este primer episodio descubrirás por qué esos síntomas corporales no son una señal de debilidad por los que culparte y cómo tu propio organismo se activa de forma primaria e instintiva para intentar protegerte. Entender esta base científica cambia por completo la manera en la que nos enfrentamos a la angustia nocturna.

La confesión de Jesús Terrés El escritor Jesús Terrés sabe bien lo que significa bloquearse ante el miedo. En marzo de 2020, con el mundo entero encerrado por la pandemia de la COVID-19, decidió no huir de la incertidumbre y lanzó una newsletter como si fuera una botella al mar. Aquel desahogo terminó convirtiéndose en su aclamado libro Vivir sin miedo, el cual ha enamorado a más de 35 mil lectores. Sin embargo, durante su charla con Yolanda Pintor, Terrés hace una confesión sorprendente que desmonta su propio título. Si quieres saber por qué ha aprendido a llevar al miedo de copiloto en la vida, asumiendo que es un compañero indispensable al que jamás hay que cederle el volante, su testimonio en este arranque de temporada de Frente al espejo es imprescindible. Libros de arena en Radio 5 Libros de arena - Jesús Terrés y 'Vivir sin miedo' Escuchar audio

La ansiedad como motor creativo En el terreno de la música, la intranquilidad suele ir de gira permanente con los artistas. Leo Mateos, vocalista y guitarrista de Nudozurdo, reconoce que esa tensión constante ha marcado gran parte de su carrera. Aprovechando que se cumplen 15 años de Paramotor hembra, un disco plagado de distorsión y experimentación, el músico madrileño repasa en el programa cómo utiliza su propia ansiedad como una herramienta creativa más. Canciones icónicas de la banda como "Mil espejos" o "Bisontes albinos" marcan el ritmo de un relato donde Mateos reivindica la necesidad de aislarse del ruido exterior y guiarse exclusivamente por un "latido interior" a la hora de componer.