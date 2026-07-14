Joan Albert Argerich, la primera veu de Ràdio 4
- 49 anys després d'obrir l'emissora, Joan Albert Argerich va repassar el mig segle d'antena
- Ràdio 4 fa 50 anys: així va néixer la primera ràdio en català
La frase que tothom identifica amb el naixement de Ràdio 4 d'aquell 13 de desembre de 1976, "Bon dia, amics, benvinguts a Ràdio4...", no es va gravar mai. Qui la va dir, Joan Albert Argerich, ho va confirmar en una entrevista amb motiu del 49è aniversari de l'emissora: "No es va gravar res d'aquell dia". El document sonor que tothom coneix és, en realitat, una reconstrucció que li van demanar de fer pel 25è aniversari.
L'entrevista es va emetre coincidint amb el 49è aniversari de Ràdio 4. Conduïda pel periodista Jordi Notó, historiador especialitzat en ràdio i televisió, va repassar amb Argerich mig segle d'antena i de vida.
Argerich va explicar en aquella entrevista que va patir un ictus que li va alterar la parla, i que encara hi treballava amb un logopeda perquè no li retrocedís el que havia recuperat.
“Vaig tenir un ictus i la pronúncia encara no és la correcta“
Tres intents de tancar l'emissora
Preguntat pel balanç dels 49 anys, Argerich ho va resumir en una sola paraula: "Resiliència. Hem resistit malgrat que ens han volgut tancar tres vegades".
També va recordar que, als inicis, no els deixaven ni pronunciar el nom complet de l'emissora: a Ràdio 4 no se li permetia dir que formava part de Ràdio Nacional d'Espanya, perquè des de Madrid es volia que semblés una emissora independent de la ràdio pública. Una contradicció que, va explicar, va marcar els primers anys de vida del projecte.
Argerich no va voler acabar l'entrevista sense recordar un nom que ja no hi és: Pere Ribera, realitzador i cap de programes de Ràdio 4 i RNE, que va realitzar i dirigir prop d'una trentena de programes, alguns tan emblemàtics com "Temps Obert", el primer magazín de matí que va inaugurar Ràdio 4 amb Enric Frigola i Maria Matilde Almendros; o els infantils "Mainada", premiat amb un Ondas, i "Amunt i crits", presentat per Joan Grau, que va organitzar un viatge en tren cap a Núria.
Un any després d'aquella conversa, amb Ràdio 4 ja a les portes del 50è aniversari, la veu que va obrir l'emissora el 1976 continua sent la mateixa: la d'algú que va decidir explicar-ho tot en català, i que encara segueix fent-ho.