Radio Clásica celebra el Día de la Música por su 60º aniversario

Radio Clásica celebra el próximo domingo 21 de junio el Día Europeo de la Música con una programación especial que clausura los actos conmemorativos del 60º aniversario de la emisora. Tres horas en directo con actuaciones musicales y entrevistas en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro Cibeles para acercar la música clásica a todos los públicos, incluido el infantil, y para dar la bienvenida al verano.

Además, se sortearán ejemplares del libro ‘Músicas para vivir mejor. Radio Clásica en su 60 aniversario’ y del doble álbum ‘Radio Clásica 60 aniversario: Mucho más que música’. Una fiesta musical, familiar y veraniega presentada por seis informadores de la emisora, con acceso gratuito hasta completar el aforo. La apertura de puertas será a las 11:00 h.

Programación en directo entre las 11:30 h y las 14:30 h

La celebración comenzará a las 11:30 h con Clara Sánchez (‘Crescendo’, ‘Estudio 206’ y ‘Café Zimmermann’) y Ana Reina (‘Crescendo’), que liderarán un espectáculo musical interactivo y participativo diseñado para los más pequeños de la casa y para las familias. Contarán con la actuación del Coro de Voces Blancas Sinan Kay dirigido por Lara Diloy y Francisco Pardo con Belén Castillo al piano. Diversión con la música clásica, pedagogía en vivo y concursos destinados al público infantil.

A las 12:15 h, María del Ser (‘Grandes Ciclos’ y ‘La ciudad silenciosa’) y Vigor Kuric (‘Estudio 206’ y ‘Barroco’) recibirán al prestigioso Cuarteto Quiroga, quienes ofrecerán en directo varias páginas de su nuevo disco con los cuartetos de cuerda de Juan Crisóstomo de Arriaga. Después, a las 13:00 h, disfrutaremos con uno de los mejores pianistas españoles de la actualidad, Juan Floristán, que interpretará obras de Ravel, Falla y Ginastera. Se planteará un debate sobre la relación de los músicos con Radio Clásica y sobre el futuro de la divulgación del repertorio clásico.

Por último, a las 13:45 h, Ana Cortijo y Fernando Blázquez (‘Clásicos populares’) tomarán el relevo para dialogar con las conocidas intérpretes y divulgadoras culturales Sheila Blanco y María Valgreen. Ambas interpretarán en exclusiva, por primera vez en RNE, los famosos ‘Bioclassics’ en la voz de Sheila Blanco con acompañamiento pianístico en vivo de María Valgreen.

En este fin de fiesta también intervendrá Eva Sandoval, directora de la emisora, para hacer balance del 60 aniversario de Radio Clásica y para agradecer el esfuerzo colectivo de RTVE en los distintos eventos extraordinarios que se han celebrado durante esta temporada 2025-2026.