Radio Clásica recorre el verano musical europeo con más de 130 transmisiones de los Festivales de Euroradio 2026

Con la llegada del verano, los grandes festivales de música clásica vuelven a convertirse en el escenario ideal para disfrutar de actuaciones únicas en algunos de los auditorios más emblemáticos del mundo. Como cada año, las radios públicas integradas en la Unión Europea de Radiotelevisión (UER) compartirán estas experiencias a través de una cuidada oferta reunida en la selección de Festivales de Verano de Euroradio, que en 2026 engloba 298 conciertos, procedentes de 93 festivales de 28 países de Europa, Norteamérica y Asia.

España aporta a través de Radio Clásica 10 citas imprescindibles: 8 desde el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y 2 provenientes del Festival Internacional de Santander. Ambos celebran este verano su 75 aniversario.

Radio Clásica vuelve a sumarse a esta gran celebración musical con un lugar muy destacado para estas citas en la programación de verano. Así, entre julio y septiembre podremos disfrutar de más de 130 transmisiones de lunes a viernes, en doble cita diaria: de 8:00 horas (CET) a 10:00 horas (CET) con presentaciones de Carlos Sandúa, Elena Horta, Clara Sánchez y Ana Reina, y de 19:00 horas (CET) a 21:00 horas (CET), con los comentarios de Mercedes Puente, Martín Llade y Fernando Blázquez.

Desde la conmemoración de los 125 años del Wigmore Hall, hasta conciertos en el corazón de los Alpes suizos, pasando por escenarios tan emblemáticos como el Royal Albert Hall de Londres, la Concertgebouw de Ámsterdam o el Festspielhaus de Bayreuth, los oyentes podrán viajar gracias a las ondas a algunos de los festivales más prestigiosos del panorama internacional.

La programación nos llevará a las sesiones estivales de la Orchestra Nazionale della Rai en Italia, al Festival Musiq3 de Flagey (Bruselas), al histórico Festival de Aldeburgh en el Reino Unido, al Festival de Verbier en Suiza, al Schleswig-Holstein Musik Festival y, por supuesto, a los célebres BBC Proms, que este año celebrarán el bicentenario del nacimiento de Carl Maria von Weber y donde tendrá lugar un acontecimiento histórico para la música española: el debut de la Orquesta Nacional de España (ONE) en el festival londinense. Radio Clásica ofrecerá la cita el miércoles, 19 de agosto a las 20:00 horas (CET). Bajo la dirección de David Afkham, la ONE interpretará un programa dedicado a Manuel de Falla, Francisco Coll, Joaquín Rodrigo y Maurice Ravel, en una edición de los Proms que también rendirá homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla.

Entre otras de las grandes citas internacionales de la temporada estival destacan también el Festival “Chopin y su Europa” de Varsovia; el Festival de Lucerna, o la Schubertiada de Schwarzenberg y Hohenems, que celebra este año su 50 aniversario con ocho conciertos dedicados al universo de Franz Schubert.

Además, en 2026 se conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, efeméride que estará presente en la programación gracias a tres conciertos del Festival Internacional Pau Casals que celebra su 45ª edición en El Vendrell.

Bayreuth, protagonista del verano Uno de los grandes focos de atención será el Festival de Bayreuth, que celebra su 150 aniversario y al que Radio Clásica dedicará seis transmisiones especiales en directo con las principales producciones wagnerianas del certamen. La programación comenzará el sábado 25 de julio, de 18:00 horas (CET) a 20:00 horas (CET), con el concierto conmemorativo del 150 aniversario del festival, en el que Christian Thielemann dirigirá la Sinfonía núm. 9 en re menor, op. 125 de Beethoven. Estará presentado por Irene de Juan. El domingo 26, de 15:57 horas (CET) a 21:30 horas (CET), será el turno de Rienzi, bajo la dirección de Nathalie Stutzmann y con presentación de Clara Corrales. El ciclo continuará con la tetralogía de El anillo del nibelungo: El oro del Rin el lunes 27 de 17:57 horas (CET) a 20:30 horas (CET), La Valquiria el martes 28, de 15:57 horas (CET) a 22:00 horas (CET), Sigfrido el jueves 30, de 15:57 horas (CET) a 22:00 horas (CET) y El ocaso de los dioses el sábado, 1 de agosto de 15:57 horas (CET) a 22:00 horas (CET), todas ellas dirigidas por Christian Thielemann y presentadas alternativamente por Irene de Juan y Clara Corrales con invitados como Arturo Reverter, Darío Fernández Ruiz, Lourdes Jiménez, Pedro Gómez o Rafael Fernández de Larrinoa.

El verano comenzó en Schönbrunn y en el Waldbühne de Berlín Como preludio a esta programación estival, Radio Clásica ofreció el pasado 19 de junio, en directo, el tradicional Concierto de una noche de verano desde los jardines del Palacio de Schönbrunn, protagonizado por la Filarmónica de Viena bajo la dirección de Lorenzo Viotti y con el bajo-barítono Bryn Terfel como solista. Presentado por Martín Llade, el concierto permanece disponible en RTVE Play hasta el 19 de diciembre de 2026 y puede escucharse aquí. Esta cita también podrá verse en 'Los conciertos de La 2' el próximo sábado, 11 de julio. Además, el 28 de junio, ofrecimos en directo, dentro del último programa de temporada de ‘Una tarde en la ópera’ el célebre concierto de clausura de la temporada de la Filarmónica de Berlín, con Kirill Petrenko en el podio y Jonas Kaufmann como solista invitado desde el Teatro Waldbühne. Puedes volver a escuchar esta cita con los comentarios de Irene de Juan hasta el 28 de julio de 2026 aquí