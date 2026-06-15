Radio 3 celebra el Día Europeo de la Música 2026
- Viernes 19 y sábado 20 de junio desde Matadero Madrid
- En directo entre las 22.00h y la 1.00h
RADIO 3
Este fin de semana Radio 3 te ofrece en directo la celebración del Día Europeo de la Música 2026. Durante dos noches consecutivas -viernes 19 y sábado 20 de junio de 22.00h a 1.00h- podrás escuchar tres horas de música en vivo -seis en total- desde la Plaza de Matadero en Madrid.
Empezaremos el viernes 19 con las actuaciones de María Arnal, Rita Payés y Lucía Fumero, Ángeles Toledano y Gazzi (Dj Set).
El sábado, los protagonistas serán Alizzz, Depresión Sonora, pablopablo (Pablo Drexler) y Akazie (Dj Set).
La retransmisión podrá seguirse en Radio 3 en horario de 22.00h a 1.00h, con los comentarios de Nacho Álvaro y Libertad Malez.