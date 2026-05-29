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De 'Oreja de perro' a 'Versus': podcast de literatura para escuchar en la Feria del Libro

Montaje promocional con Máximo Huerta, Lucía Solla Sobral y Rosa Montero, rodeados de elementos gráficos y una estantería de libros, sugiriendo un evento de podcast literario.
Máximo Huerta, Lucía Solla Sobral y Rosa Montero protagonizan varios podcast literarios de RNE Audio Collage RTVE
Raquel Elices
Raquel Elices

Este año, puedes hacerte un buen combo paseando por la Feria del Libro de Madrid, que celebra su 85ª edición. Si eres de los que ojea las novedades literarias, de caseta a caseta, con los cascos puestos, RNE Audio te propone que lo hagas mientras escuchas un buen podcast sobre libros.

Descubre una colección de podcast que convierten la literatura en conversación, análisis, debate y descubrimiento. De la recomendación emocional de podcasts como Oreja de perro al combate (pacífico) entre cine y literatura de Versus, pasando por algunas de las entrevistas más interesantes a grandes escritores. Estos son algunos de los títulos para acompañar la lectura más allá de las páginas.

OREJA DE PERRO

La gran novedad literaria de RNE Audio. Cada episodio parte de un estado de ánimo o una inquietud para recomendar un libro y conversar en profundidad sobre él. El programa reivindica una escucha pausada y una selección que va más allá de las novedades editoriales.

Oreja de perro Oreja de perro - Un libro sobre familia, identidad y deseo que está marcando a los lectores - 28/02/26
Oreja de perro - Oreja de perro - Un libro sobre familia, identidad y deseo que está marcando a los lectores - 28/02/26 - Escuchar ahora
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VERSUS

¿Es mejor el libro o la película? Ese es el punto de partida de este podcast conducido por Pablo Tejeda, que enfrenta a representantes del mundo literario y audiovisual para debatir sobre grandes obras adaptadas a la pantalla. Una mezcla de entrevista y duelo cultural.

Versus Versus - E4. Matilda: Paula Ortiz vs Inés Martín Rodrigo
Versus - Versus | Matilda: Paula Ortiz vs Inés Martín Rodrigo - Versus | Escuchar
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METAVERSO

La poesía contemporánea encuentra aquí un espacio propio. El programa explora nuevos lenguajes, formatos y voces poéticas, conectando los versos con el universo digital y las formas actuales de creación.

Metaverso Metaverso - Papel de arroz (Bernardita Maldonado, editorial Candaya) - 26/03/30
Metaverso - Metaverso - Papel de arroz (Bernardita Maldonado, ed. Candaya) - 26/03/30 - Escuchar ahora
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NO ERAN MOLINOS

Un acercamiento divulgativo a los clásicos de la literatura española. Con un tono cercano, recupera obras fundamentales y las acerca a oyentes que buscan redescubrir el canon literario desde una perspectiva contemporánea.

No eran molinos. Clásicos de la literatura española No eran molinos - Plazuela de las obediencias, de Alfonsa de la Torre
No eran molinos. Clásicos de la literatura española - Plazuela de las obediencias, de Alfonsa de la Torre - No eran molinos. Clásicos de la literatura española | Escuchar
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LIBROS DE ARENA

Puede funcionar como el espacio más centrado en la actualidad editorial y la conversación sobre libros, ideal para quienes quieren seguir las novedades del sector y las tendencias de lectura.

Libros de arena Libros de arena - Luis García Montero y 'La mejor edad'
Libros de arena - Libros de arena - Luis García Montero y 'La mejor edad' - Escuchar ahora
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SUDANDO TINTA

Una propuesta diferente, aquí la literatura se une al deporte, fuente de inspiración para la literatura desde hace siglos y que ha tomado muchas formas. Desde biografías de deportistas famosos hasta novelas que exploran el significado del deporte en la sociedad.

Sudando tinta Sudando tinta - 'Maradona: el pibe, el rebelde, el dios', de Guillem Balagué
Sudando tinta - Sudando tinta - 'Maradona: el pibe, el rebelde, el dios', de Guillem Balagué - Escuchar ahora
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Rosa Montero, la plumilla rockera en LAS DEL CADILLAC

La música ha marcado la forma en que la escritora y periodista Rosa Montero mira el mundo. Entre sus vivencias se encuentran el haber visto a Los Beatles en Las Ventas o acompañar a Miguel Ríos en la legendaria gira "Rock & Ríos", experiencia que recoge en su último libro, Cuentos Verdaderos (Alfaguara), una selección de sus artículos periodísticos. 

Las del Cadillac. El podcast Las del Cadillac | Rosa Montero, el mito de "la plumilla" rockera
Las del Cadillac. El podcast - Las del Cadillac | Rosa Montero, el mito de "la plumilla" rockera - Escuchar ahora
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Marta Jiménez Serrano nos da Oxígeno en MAÑANA MÁS

Marta Jiménez presenta su nuevo libro: Oxígeno. Sensibilidad, sentido del humor y lucidez para celebrar el asombro diario de seguir aquí, de seguir vivos. Una historia real que narra una tarde de 2020 en la que la autora y su pareja estuvieron a punto de morir por el escape de gas de la caldera.

No recomendado para menores de 12 años Marta Jiménez y su nuevo libro: 'Oxígeno' - Mañana más | Escuchar
Mañana más - Marta Jiménez y su nuevo libro: 'Oxígeno', una historia de supervivencia

Máximo Huerta, un viaje a la infancia en MENUDO CUADRO

Para Máximo Huerta "la infancia no se acaba nunca" y se ha convertido en uno de los territorios más fértiles de su literatura. A ella vuelve en su novela Mamá está dormida y sobre ella habla en el nuevo episodio de ¡Menudo Cuadro! con David Insúa, David Andujar y Carlota Corredera, coincidiendo con el Día del Libro. Además, recuerda sus inicios en la televisión y la étapa más dura de esta "trituradora humana".

¡Menudo cuadro! ¡Menudo cuadro! - Máximo Huerta
¡Menudo cuadro! - Máximo Huerta en ¡Menudo cuadro! | RNE Audio - ¡Menudo cuadro! | Escuchar
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