Juan Sanguino en 'Influ-realismo mágico': "Reivindicar lo popular se nos ha ido un poco de las manos"

Juan Sanguino es uno de los comunicadores estrella del momento, tanto en prensa escrita como en tele y también en podcast. Con eso último conquistó a Lorena Macías, que no se ha cansado de recomendar Delirios de España, sus relatos sobre las frivolidades que cambiaron un país, sobre todo con su temporada dedicada al esperpéntico rodaje de Los otros, de Alejandro Amenábar.

Sanguino —según Macías, un "antropólogo rosa"— se ha enfrentado a preguntas como "¿Qué dice de nosotros como país que ya haya cinco temporadas del reality de las Pombo?", a lo que contestó que aunque ella tenga un carisma innegable, todo lo que la rodea le parece muy anodino y muy poco extravagante, pero que aún así todos esos productos están directamente pensados para que funcionen estando de fondo.

Los y las influencers de hoy Siguiendo por ahí, Sanguino ha defendido a las famosas de otra época, que directamente decían a los cuatro vientos que querían ser famosas y luchaban por ello a toda costa, siendo provocadoras. Ahora, la cosa ha cambiado y hay que camuflar esa intención: "Se intenta mucho legitimar desde la vulnerabilidad lo que siempre ha sido una obsesión narcisista: quiero ser famosa". "Lo que han hecho los influencers es que mucha gente quiera dedicarse a ello. Y es que todos nos creemos especiales, unos más que otros pero todo el mundo se cree especial. Entonces, cuando tú eres influencer y tienes 100.000 seguidores, es como si el mundo te estuviera dando la razón: sí, eres súper especial", dice Sanguino.

Laura Escanes, una de sus influencers favoritas Preguntado por qué figura de Internet cree que puede trascender de verdad y que la recordemos dentro de veinte años, Sanguino ha elegido a Laura Escanes. "Ella tiene algo que te salva cuando eres famosa, que es la autoconciencia. Al contrario de otras como Yurena o Marta Sánchez, donde esa falta de autoconciencia es lo que las hace fascinantes". "Sin embargo otro tipo de perfiles sí son capaces de reírse de sí mismas, y de anticiparse a los insultos. Hay algo socarrón en Laura Escanes que me parece que mola mucho". Macías ha valorado sus memes sobre Risto Mejide o el uso de la sudadera de Chenoa tras la ruptura con Álvaro de Luna. Sanguino confirma: "Yo iría a cenar con ella y a reírme un rato con ella, me parece una tía guay". Influ-Realismo Mágico Influ-realismo mágico - Juan Sanguino, antropología del salseo | 2x13 Escuchar audio

Las Kardashian y la alta y baja cultura "Se ha reivindicado tanto la cultura popular, y yo el primero, que igual ahora lo que hace falta es reivindicar a Dreyer, ir a los museos". Y es que hace unos años se empezó a impulsar lo popular y, dice, parecía que todo era reivindicable. "A mí me pasa mucho con las Kardashian. Las Kardashian son unas paletas. Y se vanaglorian de ser unas paletas. Son unas incultas, y su éxito me parece un síntoma de una sociedad que presume de no saber nada y de no preocuparse de los demás. No todo lo popular es automáticamente válido". Por tanto, "De tanto reivindicar lo popular, se nos ha ido un poco la mano. Igual hay que volver a criticar un poco, a cuestionar los fenómenos populares, porque no todos son buenos".