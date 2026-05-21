'Rumis', la primera sitcom sonora de RNE Audio, se presenta en Estación Podcast

Inspirada en series tan exitosas como Fleabag o Girls, la primera ficción sonora de RNE Audio, combina una mirada ácida sobre la precariedad en una comedia generacional y desenfadada. Rumis es una sitcom sonora de tono gamberro que también retrata los alquileres abusivos y la presión por “llegar a algo”, utilizando el humor absurdo y situaciones límite para hablar de problemas muy reales.

Su presentación en la VI edición de Estación Podcast posiciona a Rumis como una de las apuestas más frescas de la próxima temporada de RNE Audio, como apunta Raquel Martín Alonso, directora y editora creativa de los podcast de esta unidad.

Rumis llegará a RNE Audio en otoño Se trata de la primera ficción sonora creada por la plataforma que pone voz —y humor— a una generación que intenta abrirse paso en una ciudad cada vez más difícil de habitar. Creada por Irene Mezquita y Amèlia Barberà, la serie —compuesta por 6 episodios— sigue a Marina, una joven que se muda a Madrid para iniciar su carrera profesional como becaria en televisión, enfrentándose a alquileres abusivos, precariedad laboral y convivencia forzada con desconocidas. A través de situaciones absurdas y personajes llenos de matices, Rumis —la versión españolizada del término en inglés roomies (compañeros de piso)— convierte problemas generacionales en humor ácido, Durante la presentación, Javier Hernández, responsable del diseño sonoro de Rumis ha explicado parte del trabajo.