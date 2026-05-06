Miguel Campos: "No es fácil salir con cómicos"

A punto de perder un avión y a su novia, Miguel Campos lleva las riendas (casi al completo) del nuevo episodio de Podcast, el podcast. "No es fácil salir con cómicos", confiesa. También hablan de que hay que fomentar las relaciones tóxicas porque "una relación toxica cada 3 o 4 años sirve para depurar" y "solo tienes relación sanas las sabes valorar". Consejos de cómicos con pareja en los que puedes profundizar más si ves el nuevo capítulo de Podcast, el podcast. ¡Dale al Play!

Entre sketch y sketch, Miguel, Laura y Jorge hablan de sus temas, ya sabéis. Esta semana ha reflexionado sobre lo difícil que es ser novio de un có...

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El humor sigue siendo disparatado, rápido y afilado y, como ya ocurrió la pasada temporada con invitados como Galder Varas, Lalachus o Maya Pixelskaya, el trío de humoristas volverá a contar con nuevas caras sorpresa en esta nueva etapa. Tienes todos los episodios en RNE Audio y RTVE Play ¡Ya disponible un nuevo episodio en audio!

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