Martín Barreiro, viajes en el tiempo y su batalla contra el negacionismo en 'Podcast, el podcast'

Si tenías dudas si eres mayor o no, escuchando este podcast saldrás de dudas. Si sientes emoción al hablar del tiempo, ya lo sabes. Es lo que les ha pasado a Miguel Campos, Jorge Yorya y Laura del Val en su charleta con Martín Barreiro, el nuevo invitado de Podcast, el podcast, con el que, además de hablar del tiempo y el negacionismo, han hecho un par de sketches de borrascas y viajes en el tiempo.

“Desde que hay aplicaciones me preguntan menos por el tiempo”, comenta desolado. Aunque casi mejor eso que vaya a abordarle un negacionista del cambio climático o un terraplanistas. Que los hay. “Llevaba años lidiando con ellos en el Facebook. Ya nos insultaban y amenazaban de muerte hace más de 10 años, pero ahora es todas las semanas, todos los días”, explica Barreiro en el nuevo episodio de Podcast, el podcast. ¡Dale al Play!

Su etapa samurái: “corté una lechuga con una katana” El meteorólogo, que lleva más de 15 años dando el tiempo en RTVE, habla también sobre su periodo melenudo. Muchos recordarán que, hace unos años, Barreiro se dejó el pelo largo. “La crisis de la mediana edad”, confiesa. Después llegó su momento “samurái”, con un moñete. “Corté una lechuga con una katana en directo”, reconoce orgulloso.