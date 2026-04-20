"Su gran función es hacer que las obras sean relevantes para la sociedad"

¿Cómo responden los grandes museos y centros culturales a los cambios del contexto actual? Una reflexión en torno al liderazgo, la transformación y la responsabilidad pública dentro del ámbito cultural. El diálogo explorará el rol de estas instituciones en la actualidad, su vínculo con la sociedad y los desafíos que afrontan en el presente.

Han participado Miguel Falomir, director del Museo del Prado, Jorge Volpi, director artístico del Centro de Cultura Contemporánea Condeduque en Madrid, Blanca de la Torre, directora del IVAM (Institut Valencià d’Art Modern) y Manuel Segade, director del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

¿Para quién trabajan estas grandes instituciones culturales? Miguel Falomir afirma que los museos trabajan para la sociedad. Incluso siendo instituciones con más de 200 años de historia, depositarias de un gran legado histórico, su principal función es lograr que esas obras sigan siendo relevantes, que mantengan su vigencia y que, al contemplarlas, provoquen una reflexión en el público. Para Blanca de la Torre, los museos desempeñan un papel esencial a la hora de crear nuevos relatos y construir narrativas sobre los futuros que queremos habitar. En opinión de Jorge Volpi, es necesario apostar por una programación relevante tanto desde el punto de vista artístico como social, que promueva el arte más arriesgado y actual. Para Manuel Segade, esta relación con la sociedad es clave en el posicionamiento político de un centro cultural o artístico. Subraya que trabajan sobre cuestiones convulsas y complejas, por lo que resulta fundamental preservar esa complejidad. Las grandes pasiones —el amor, el odio, la fraternidad o la envidia— son universales. No existe incompatibilidad entre custodiar el pasado con sensibilidad y facilitar que las distintas sociedades se acerquen al museo.

Búsqueda de nuevos públicos Las grandes pasiones siguen siendo universales. En opinión de Falomir, no hay contradicción entre conservar el pasado con sensibilidad y hacerlo accesible: el museo debe acercarse al público y actuar como traductor de ese legado. Jorge Volpi ha explicado que ellos trabajan en una programación donde los artistas contemporáneos puedan expresar su visión del mundo. Aunque algunos creadores atraen a más público, destaca la importancia de apostar también por propuestas más arriesgadas, capaces de conectar con nuevos públicos y de representar miradas, a veces minoritarias, sobre las cuestiones sociales. Blanca de la Torre considera fundamental pensar lo local y lo internacional como vasos comunicantes, con una programación plural que interpela desde distintos ángulos y de forma intergeneracional. Los museos, señala, son espacios para imaginar alternativas y posibilidades, así como para repensar el paisaje mediterráneo desde una perspectiva afectiva. El arte contemporáneo interpela inevitablemente al ciudadano; el reto es adaptar el museo a las preguntas de esos públicos. También es necesario fomentar debates donde tenga cabida la contradicción. Según Manuel Segade, los museos son espacios con un enorme potencial, capaces de generar coreografías sociales.