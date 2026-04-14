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Belén Aguilera, Ginebras, Zahara Rave en el Festival Gigante 2026

Un monstruo azul turquesa con un ojo y cuernos, con auriculares, medita sobre un fondo espacial negro con estrellas y nebulosas de colores, promocionando un festival en Guadalajara en agosto de 2026.
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El Festival Gigante 2026 ha anunciado una nueva ampliación de su cartel con una selección de artistas que refuerzan la diversidad musical del evento. Entre las incorporaciones destacan Belén Aguilera, Ginebras, Zahara Rave y Queralt Lahoz, junto a Chimo Bayo.

Estas nuevas confirmaciones se suman a nombres ya anunciados previamente como La M.O.D.A., Ultraligera o La Cabra Mecánica, consolidando una programación que combina artistas consolidados con propuestas emergentes.

El festival incorpora también una amplia variedad de proyectos de distintos estilos, desde el pop y el indie hasta la música electrónica y fusiones de género, con artistas como Comandante Twin, Aiko el Grupo, The Molotovs, Delacueva, Ona Mafalda, Musgö o Estrogenuinas, entre otros.

Con estas nuevas incorporaciones, el Festival Gigante 2026 refuerza su apuesta por una programación diversa que reúne diferentes generaciones y estilos musicales en un mismo evento.

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