Cómo el caos impulsa la creatividad (y surgen fenómenos como la movida madrileña)

Desde pequeños nos enseñan a ser ordenados, a hacer la cama por la mañana y a tener nuestra habitación impoluta, con los espacios recogidos, un horario bien estructurado y una vida cuadriculada. Pero el ser humano se dispersa y tiende al caos; y es precisamente de ahí de donde bullen las ideas más brillantes y surge la creatividad en todo su esplendor.

Si todos somos caóticos, ¿por qué tratamos de contener esa faceta tan humana? ¿Qué pasa si el caos individual se contagia y muta en caos colectivo? A priori, la imagen que nos viene a la mente es la de una película de catástrofes, pero ¿acaso los grandes movimientos artísticos no surgieron del caos?

En el nuevo capítulo de Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño se sumergen de lleno en el mundo del caos para recordarnos que todos "Somos caóticos" y que la creatividad no nace de forma premeditada y cuadriculada.

La movida madrileña, hija del caos "Hazlo, no importa cómo salga". Este bien podría haber sido el mantra de la movida madrileña, un movimiento social que surgió del caos. Y es que la ebullición de las calles de la capital española no surgió de nada en concreto, como ya destacó a mediados de los 80 el periodista y crítico musical José Tono Martínez: "no fue un decreto, ni un plan estratégico, ni un proyecto artístico. Fue un fenómeno de calle, popular, donde la gente simplemente empezó a hacer cosas sin guion". "El caos puede ser fértil", destaca Luis Muiño, a la vez que matiza que "para ser fértil tiene que tener algunas condiciones; es decir, no todo caos da origen a la creatividad". Un contexto social favorecedor, una comunidad que supo valorar lo nuevo, y la existencia de personas dispuestas a arriesgar. Nombres como los de Alaska, Almodóvar, Fabio McNamara, Paco Clavel o incluso el del por entonces alcalde de Madrid. Enrique Tierno Galván quien, tras pronunciar su ya mítico "¡quien no esté 'colocao', que se coloque, y al loro!", se convirtió en un símbolo de la movida, "aunque no en un líder" —destaca Luis Muiño— que vivió en primera persona los años de la movida en las calles de Malasaña. Así somos Así somos - Episodio 11 - Somos caóticos El caos no solo rompe reglas: también crea mundos. En este episodio nos adentramos en la movida madrileña, un torbellino de música, cine, fotografí... Ver ahora

Precaución: el caos también "quema" No obstante, es necesario ser cautelosos porque, aunque el caos sea inspirador, también puede convertirse en un fuego que lo devore todo. "Muchas de las grandes épocas de la historia han acabado precisamente porque ese caos ha sido excesivo, y las personas que estaban dentro de él han acabado devoradas por ese fenómeno". Del caos extraemos muchas reflexiones, pero no hay que perder el norte y, como dice Molo Cebrián, "buscar el equilibrio, incluso dentro del caos".