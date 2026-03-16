Qué hago con la envidia: claves para afrontarla sanamente (al estilo Bill Gates)

La envidia tiene mala fama. Nadie asume sentirla, pero casi todos la reconocemos cuando aparece. ¿Por qué nos incomoda tanto? ¿Y si no fuera solo una emoción tóxica, sino también una fuerza capaz de empujarnos a mejorar? Esa es la pregunta que se hace Molo Cebrián y Luis Muiño en el nuevo episodio de Así somos. Un episodio que parte de un estudio reciente que distingue, por fin, entre envidia sana y envidia insana. ¿Qué factor hace que la envidia sea sana?

La psicología ha intentado durante años responder a esta pregunta. Algunas hipótesis apuntan a factores como: el nivel de cercanía emocional con la persona envidiada, la diferencia de edad o la percepción de si esa persona merece o no su éxito. Todas influyen. Pero solo una marca realmente la diferencia. Y para entenderla, en este Somos envidiosos, Molo y Muiño parten de una historia real extraída del Archivo de RTVE. Puedes escucharlo en RNE Audio y RTVE Play.

1983: cuando la envidia cambió la historia de la tecnología La historia que han elegido en este episodio de Así somos nos lleva a 1983. A un escenario tecnológico que estaba a punto de cambiar el mundo. Y a dos nombres propios: Steve Jobs y Bill Gates. Ese año, Apple presenta el primer Macintosh. Steve Jobs acapara la atención. Está en el centro del escenario. Bill Gates, en cambio, es todavía un aliado más, un socio técnico entre bastidores. Pero algo ocurre. Gates ve la idea. La compara con lo que él tiene. Y ahí nace una emoción incómoda, pero decisiva. No quiere seguir siendo secundario. No quiere acompañar. Quiere liderar. Esa envidia —bien o mal canalizada, esa es la pregunta— no se queda en resentimiento. Se transforma en acción. En ambición. En la creación de su propia empresa. En una rivalidad que marcaría las décadas siguientes. ¿Qué psicoaprendizajes sacamos de esto? Descubreló en el nuevo episodio de Así somos y conoce las claves para vivir una "envidia sana". Así somos Así somos - Episodio 9 - Somos envidiosos ¿Alguna vez has sentido un pequeño pinchazo al ver el éxito de otra persona? Inspirados en la intensa rivalidad entre Steve Jobs y Bill Gates, en e... Ver ahora