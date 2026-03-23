Dos muertos tras el choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, Nueva York

Al menos dos personas han muerto tras el choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Según medios estadounidenses, los fallecidos serían los dos pilotos del avión de Air Canadá. El vuelo salió de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes, y a las 23.40, tras aterrizar en La Guardia, en la ciudad de Nueva York, colisionó con un vehículo de la Autoridad Portuaria de Rescate Aéreo y Bomberos, que acudía a atender otra emergencia.

Según la aerolínea, se trata del vuelo AC8646 de Air Canada Express, un avión CRJ-900 operado por Jazz Aviation, que cubría la ruta entre Montreal y Nueva York.

Kathryn García, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ha dicho que 32 de los 41 heridos han sido dados de alta, nueve permanecen ingresados con "heridas graves". Entre ellos hay pasajeros, miembros de la tripulación y los dos trabajadores que iban en el camión de bomberos, que ambos siguen ingresados, aunque no se teme por su vida.