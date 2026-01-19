"Blue Monday": extraemos los aprendizajes de estar tristes

En 1945, mientras el resto del país (y del mundo) se enteraba de la rendición de Japón a través de un mensaje radiofónico del emperador Hirohito —la primera vez, por cierto, que escuchaban la voz de su mandatario—, algunos de sus soldados combatientes en Filipinas vivían ajenos a esta noticia que también se difundió a través de panfletos lanzados por el aire desde los aviones.

Pero hubo quien creyó que se trataba de una maniobra propagandística del enemigo. Entre ellos, uno de los soldados más fieles a la nación: Hiro Oonda, quien se mantuvo en sus trece durante décadas hasta que 30 años después asumió el fin de la contienda mundial.

¿Qué pasó durante estas décadas? En Así Somos, Luis Muiño y Molo Cebrián relatan esta historia de tenacidad, pero también de soledad y de tristeza a través de la cual nuestros psicólogos de cabecera van a compartir varios psicoaprendizajes y dar respuesta a preguntas que muchas veces nos planteamos en nuestra vida cotidiana: ¿Es bueno mostrar la tristeza? ¿Estar triste es quedarse anclado en el pasado? ¿Por qué sufrimos por defender algo irreal?

Desmontando el "Blue Monday" Desde 2005, el tercer lunes del mes de enero es considerado como el día más triste del año. La conclusión fue del psicólogo y experto en motivación Cliff Arnall, profesor de la Universidad de Cardiff, quien ideó una fórmula para identificar esta efeméride a través de parámetro como el factor climático, la cuesta de enero tras las Navidades o la frustración con respecto a la consecución de los objetivos del año que comienza. Una fórmula matemática que de científica tiene más bien poco, pero que se popularizó después de que una compañía de viajes la utilizara como campaña publicitaria. Tras el éxito y la popularidad del término, numerosas marcas han aprovechado, año tras año, para lanzar de campañas en torno a esta fecha, el “Blue Monday”. Así somos Así somos - Temporada 2 - Episodio 1: Somos tristes ¿Qué sueles hacer cuando aparece la tristeza: la escuchas o intentas apartarla? En este episodio, a partir de un hecho histórico —de guerra, lealta... Ver ahora