The Beach Boys: la banda que convirtió el surf en música, en el aula del Profesor Melorock

En estos días de frío invernal, para paliar las gélidas temperaturas qué mejor que pensar que es verano, que estamos tomando el sol en una paradisíaca playa de arena blanca mientras los surfistas se miden contra las olas en las aguas del Pacífico.

Pero sin una buena banda sonora, la estampa se queda un poco desangelada. Así que sintonizamos a mano nuestra radio favorita hasta que el dial comienza a hacer sonar a The Beach Boys.

El profesor Melorock guarda los jerséis navideños hasta el año que viene para enfundarse una colorida camisa hawaiana en esta nueva lección que llega desde “El país de los mil ruidos”.

De Los Ángeles al resto del mundo Tres hermanos —los Wilson—, su primo Mike Love y Al Jardine, un colega del colegio, decidieron gastarse el dinero de la comida en comprar instrumentos musicales, y ahí surgió la banda que reinventó el mundo del pop de los años sesenta del siglo pasado. El padre de la familia Wilson, un músico frustrado, rápidamente se percató del potencial que habitaba bajo su techo y no dudó en imponer su yugo para exprimir al máximo el talento de sus vástagos. Incluso con maltrato físico. The Beach Boys aún transmiten buenas vibraciones al surfear por sus clásicos EFE

Luces y sombras de los chicos de la playa Gracias a éxitos como “Surfin’ U.S.A.”, The Beach Boys lograron traspasar las ondas de la radio para crear todo un estilo de vida a través de sus canciones. “Todos querían ir a la playa a surfear, a divertirse y a ligar con chicos y chicas”, recuerda el profesor Melorock. Hasta tal punto que la gente de todo el mundo empezaba a comprarse tablas de surf, aunque nunca hubieran visto el mar. Pero no todo fue idílico. Los problemas de salud mental de Brian Wilson que, aún alejado de los escenarios, continuó siendo el alma de la banda; y el trágico desenlace de Dennis Wilson —el único del quinteto que sabía surfear— hace que a día de hoy ya no podamos hablar de The Beach Boys como tal. Muere Brian Wilson, vocalista y fundador de The Beach Boys, a los 82 años RTVE.es / AGENCIAS No obstante, la banda sigue viva sobre los escenarios pero solo con Mike Love subido a las tablas. Por cierto, mirad esta imagen: ¿Sabíais qué el actor John Stamos —el mítico tío Jesse de Padres Forzosos— actúo con The Beach Boys en San Sebastián en la 60.ª edición del Festival de Jazz? El actor y músico estadounidense, John Stamos, junto a la banda californiana 'The Beach Boys' (2025) Juan Herrero (EFE)